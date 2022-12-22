'Суммарный залп – до 90 ракет': эксперт оценил угрозу новой массированной атаки россиян

Существует большой риск применения российскими захватчиками иранских беспилотников "Shahed 136".

Мусиенко оценил угрозу новой атаки оккупантов / Википедия

Российские оккупационные войска могут в ближайшие дни осуществить массированную атаку на Украину. Захватчики могут использовать бомбардировщики Ту-95, "Калибры", а также противокорабельные ракеты.

Как отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии 24 каналу, суммарный залп из всего вышеперечисленного вооружения может составлять от 70 до 90 ракет.

Кроме того, эксперт сообщил, что существует большой риск применения российскими захватчиками иранских беспилотников "Shahed 136". Их страна-агрессор использует преимущественно ночью.

"По состоянию на сегодня есть информация, что подготовка к таким ударам действительно ведется. К сожалению, это прогнозируемо, ведь понятно, что до конца года российский агрессор не будет медлить с тем, чтобы испортить украинцам Рождество и Новый год", - сказал Мусиенко.

По его словам, оккупанты и в дальнейшем будут продолжать ракетный террор, пытаясь разрушить нашу инфраструктуру. Однако Воздушные силы, войска противовоздушной обороны, а также наши энергетики готовятся к возможным атакам врага.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Ракетный террор РФ

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупационные войска не отказались от своей тактики террора. Украинский гарант призвал украинцев воспринимать серьезно все предупреждения от украинского военного командования и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ранее официальный представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий прокомментировал вероятность новых ракетных ударов РФ по Украине. По его словам, оккупантам хватит ракет на три-пять массированных обстрелов территории Украины.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сценарий, по которому Украина полностью остается без света, исключать нельзя. Ракетные атаки РФ вынуждают государство столкнуться с серьезными проблемами. Если такое произойдет, люди будут переезжать в сельскую местность, где можно отапливать жилье дровами.

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