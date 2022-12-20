"РФ хочет оставить украинцев без света на Рождество": Шмыгаль предупредил о новых атаках оккупантов

Шмыгаль заметил, что из-за регулярных атак РФ по энергосистеме, давать какие-либо прогнозы по восстановлению стабильного энергоснабжения просто невозможно.

Шмыгаль предупредил о новых атаках оккупантов / УНИАН

Российские оккупационные войска будут делать все, чтобы к новогодним праздникам оставить украинцев без света. Поэтому нам следует готовиться к новым атакам по энергосистеме. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Российские террористы будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света. Для них важно, чтобы Рождество и Новый год в Украине прошли в темноте. Поэтому должны готовиться к новым атакам", - отметил глава правительства.

По его словам, из-за регулярных атак РФ по энергосистеме, давать какие-либо прогнозы по восстановлению стабильного энергоснабжения просто невозможно.

Также Шмыгаль отметил, что местные власти так же не должны создавать завышенных ожиданий. Ведь параллельно с атакой против нашей энергетики Россия проводит информационно-психологические операции, чтобы посеять панику и уныние.

"Поэтому мы говорим людям правду о том, что ситуация сложная; о том, что свет может быть лишь по несколько часов в день; о том, что состояние дел в энергосистеме может как улучшиться, так и ухудшиться в зависимости от интенсивности и массированности новых атак россиян", - добавил премьер-министр.

Ракетный террор РФ

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупационные войска не отказались от своей тактики террора. Украинский гарант призвал украинцев воспринимать серьезно все предупреждения от украинского военного командования и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ранее официальный представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий прокомментировал вероятность новых ракетных ударов РФ по Украине. По его словам, оккупантам хватит ракет на три-пять массированных обстрелов территории Украины.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сценарий, по которому Украина полностью остается без света, исключать нельзя. Ракетные атаки РФ вынуждают государство столкнуться с серьезными проблемами. Если такое произойдет, люди будут переезжать в сельскую местность, где можно отапливать жилье дровами.

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