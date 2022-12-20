glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"РФ хочет оставить украинцев без света на Рождество": Шмыгаль предупредил о новых атаках оккупантов

20 декабря 2022, 18:48
Шмыгаль заметил, что из-за регулярных атак РФ по энергосистеме, давать какие-либо прогнозы по восстановлению стабильного энергоснабжения просто невозможно.
Шмыгаль, ракетный удар
Шмыгаль предупредил о новых атаках оккупантов / УНИАН

Российские оккупационные войска будут делать все, чтобы к новогодним праздникам оставить украинцев без света. Поэтому нам следует готовиться к новым атакам по энергосистеме. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Российские террористы будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света. Для них важно, чтобы Рождество и Новый год в Украине прошли в темноте. Поэтому должны готовиться к новым атакам", - отметил глава правительства.

По его словам, из-за регулярных атак РФ по энергосистеме, давать какие-либо прогнозы по восстановлению стабильного энергоснабжения просто невозможно.

Также Шмыгаль отметил, что местные власти так же не должны создавать завышенных ожиданий. Ведь параллельно с атакой против нашей энергетики Россия проводит информационно-психологические операции, чтобы посеять панику и уныние.

"Поэтому мы говорим людям правду о том, что ситуация сложная; о том, что свет может быть лишь по несколько часов в день; о том, что состояние дел в энергосистеме может как улучшиться, так и ухудшиться в зависимости от интенсивности и массированности новых атак россиян", - добавил премьер-министр.

Ракетный террор РФ

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупационные войска не отказались от своей тактики террора. Украинский гарант призвал украинцев воспринимать серьезно все предупреждения от украинского военного командования и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ранее официальный представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий прокомментировал вероятность новых ракетных ударов РФ по Украине. По его словам, оккупантам хватит ракет на три-пять массированных обстрелов территории Украины.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сценарий, по которому Украина полностью остается без света, исключать нельзя. Ракетные атаки РФ вынуждают государство столкнуться с серьезными проблемами. Если такое произойдет, люди будут переезжать в сельскую местность, где можно отапливать жилье дровами.

Больше новостей о ракетном терроре россиян:

война в Украине Денис Шмыгаль война России и Украины ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:06

Тотальная экономия: с Нового года цены на продукты резко взлетят

18:54

Как убрать лед с лобового стекла автомобиля за 5 минут: простой и безопасный способ

18:48

"РФ хочет оставить украинцев без света на Рождество": Шмыгаль предупредил о новых атаках оккупантовВидео

18:43

Борьба РФ за Бахмут бесперспективна, оккупантам светит пиррова победа — ReutersВидео

18:30

Тюнингованная невестка Оксаны Марченко похвасталась гламурной жизнью во время войны

Реклама
18:16

"Самоубийство для Лукашенко": Беларусь не готова воевать с Украиной — ГУРВидео

18:00

"Здоровье уже не то": Лазарев осрамил Баскова из-за его болезниВидео

17:59

"Надо уже о земле думать": Данилов потроллил Путина, прыгнувшего с трапа в МинскеВидео

17:49

"Опасность для русских рядом": в Мариуполе партизаны подожгли база оккупантовВидео

17:44

Полдня в бомбоубежище: в ВСУ предупредили о затяжных тревогах из-за атак дронов РФВидео

17:36

Звезда сериала Зачарованные Алисса Милано показала честное фото в день своего 50-летия

17:22

"Ни в чьих интересах": Си Цзиньпин однозначно высказался насчет войны в УкраинеВидео

17:17

"Это же Дональд Трамп": 52-летний рыжий из Иванушек изменился до неузнаваемости

17:02

В Беларуси РФ перебрасывает танки и оккупантов к границе с УкраинойВидео

16:53

Виктор Павлик признался, почему побаивается свою молодую женуВидео

16:53

"Влупили по энергосети 1000 ракет и дронов": председатель правления "Укрэнерго" назвал главную цель РФВидео

16:51

30-градусных морозов на Новый год не будет: синоптик рассказал, какой будет погода до конца годаВидео

16:42

Украина получила 2 млрд долларов грантовой помощи от США: куда направят средстваВидео

16:38

300 танков для ВСУ: Резников объяснил условие Залужного насчет нового наступленияВидео

16:36

Грудь выпала: молодая жена Цекало разделась на камеру

Реклама
16:34

Атака 19 декабря стала самой масштабной: к вечеру свет будет только в трех районах Киевской областиВидео

16:31

Меган Фокс упаковала грудь в корсет и вышла в свет с возлюбленнымВидео

16:30

Технология работает до сих пор: зачем раньше клеили газеты под обои

16:20

Удары по объектам энергетики: в Брянской и Белгородской областях РФ мощная "бавовна"Видео

16:05

"Переезжают": мэр Мелитополя рассказал о "побеге" оккупантов из городаВидео

15:55

Военный эксперт спрогнозировал, когда Путин снова сможет атаковать Киев

15:49

"Продолжаем их накрывать": ВСУ выбивают оккупантов с Кинбурнской косыВидео

15:43

"То он может и Россией ездить": у россиян вспыхнула истерика из-за визита Зеленского в Бахмут

15:35

Как зарядить телефон без света: 10 самых простых способов "на разный вкус"

15:21

Украину атакует резкое потепление: синоптики озвучили невероятный прогнозВидео

15:16

Армянский VBet агрессивно захватывает игорный бизнес в Украине - СМИ

15:01

Киевский картонный комбинат и другие компании австрийского холдинга всегда работали и работают в законном поле, - отмечает Олег Дубровка

14:59

РФ пыталась убедить США в том, что война в Украине не станет проблемой для России - NYTВидео

14:44

"Будем мочить людоедов": обезумевшая пропагандистка Симоньян угодливо подлизнула Путину

14:36

"Ситуация критическая": 80% Киевской области до сих пор остается без светаВидео

14:13

Хайди Клум "засветила", как на самом деле выглядит 41-летняя Пэрис ХилтонВидео

13:26

Приметы на 21 декабря: всего 2 запрета, которые категорически нельзя делать в этот деньВидео

13:09

Действительно был, но уже уехал: пресс-секретарь Зеленского подтвердил его визит в БахмутВидео

13:03

Пытался спасти дочь из огня: фронтовой медик погиб в пожаре из-за буржуйкиФото

13:00

Гороскоп на завтра 21 декабря: Рыбам – потери, Стрельцам – ворох дел, а Близнецам - успехВидео

Реклама
12:30

Запроданка Ани Лорак опозорилась своим новогодним желанием: "Молчала бы уже. Во что ты превратилась"Видео

12:30

Какие мужчины могут выехать за границу во время войны: детальное объяснениеВидео

11:56

"Фашисты. Вас нужно судить": футболистка сборной РФ обматерила Путина и Лукашенко

11:49

Гороскоп на январь 2023 года: Венера, Меркурий и Марс заберут силы, а Солнце поможет

11:41

У Остапчука появилась новая "краля": стало известно, кто опять покорил сердце ведущегоВидео

11:40

"Ты не один": певица KOLA и военный ВСУ Павел Вышебаба очаруют исполнением песни о войнеВидео

11:27

"Уровень угрозы растет": командующий Силами обороны рассказал о приготовлениях врагов в БеларусиВидео

11:12

Впереди несколько тяжелых месяцев войны, далее оккупанты будут выпрашивать у Украины переговоры – МВДВидео

10:56

Как создать настоящее чудо своими руками: 4 бюджетных идеи для домашнего новогоднего декораВидео

10:30

"Враг пытается полностью заморозить Украину": эксперт назвал 2 причины массовых атак дронамиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения женщинеС днем рождения дочери
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять