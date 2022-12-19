'Специфика атак изменилась': в ВСУ назвали город, который является целью номер один для россиян

Ранее российские оккупанты пытались перебить пути поставки Украине западной военной помощи, поэтому били, в частности, и по Западу Украины.

Киев - это цель номер 1 для массированных атак России / Милитарный портал, Maxar

В последнее время специфика ракетных атак россиян изменилась. Захватчики сконцентрировались на уничтожении критической инфраструктуры Украины, направив основные усилия на Киев. Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии 24 каналу.

По его словам, ранее российские оккупанты пытались перебить пути поставки Украине западной военной помощи, поэтому били, в частности, и по Западу Украины. Сейчас же военные страны-террориста сконцентрировались на том, чтобы уничтожить критическую инфраструктуру и оставить украинцев без электроэнергии. Особенно большие усилия оккупанты направили на атаки по столице Украины.

"Россияне больше всего бьют по Киеву. Именно Киев является целью номер 1 для врага. Даже не сама столица, а объекты критической инфраструктуры", - подчеркнул Игнат.

Он добавил, что, к сожалению, вследствие ракетных ударов по Киеву часто страдают и гражданские люди.

Как отметил Игнат, интенсивные обстрелы именно столицы Украины связаны с тем, что у российских захватчиков иссякают запасы ракет.

"Если бы ракеты были, то россияне били бы по всем направлениям: и по логистике, и, возможно, по мостам. Вероятно, сделали бы так, как говорят пропагандисты на российском телевидении. Мол, в Украине нужно перебить все переправы, железные дороги, вокзалы", - отметил он.

Атака дронов на столицу

Рано утром в понедельник, 19 декабря, в Киеве прогремели взрывы. Перед этим в столице и области была объявлена воздушная тревога из-за атаки иранскими дронами-камикадзе "Шахид".

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате ночной атаки дронами по Киеву 19 декабря есть повреждения объектов критической инфраструктуры. "Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением", - заявил он.

Как рассказал глава КМВА Сергей Попко, столица выдержала несколько волн атак иранских "Shahed". В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили ориентировочно 15.

Вследствие вражеской атаки в Киеве ввели экстренные отключения света. Это означает, что графики стабилизационных отключений не работают.

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россияне продолжают прицельно бить по украинской энергосистеме, но мы научились этому противостоять. Он подчеркнул, что все выкладываются на 100% по любому направлению по обеспечению жизнедеятельности нашей страны.

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