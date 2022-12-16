'РФ может прибегнуть к повторным ударам': в Минобороны объяснили подлую стратегию россиян

Россия пытается заставить Украину сесть за стол переговоров, осуществляя массированные атаки на критическую инфраструктуру нашей страны. Советник министра обороны Украины Юрий Сак предупредил, что удары будут продолжаться и в дальнейшем. Об этом пишет The Guardian.
"Последние нападения России на украинские города не стали неожиданностью, о чем мы предупреждали на протяжении последних нескольких недель", - сказал Сак.
Советник министра обороны Украины не исключает, что страна-агрессор может прибегнуть к повторным ударам, поскольку это является частью ее стратегии.
"Это была стратегия в течение последних двух месяцев. Столкнувшись с поражениями на поле боя, им нужно это компенсировать. Они пытаются создать условия, чтобы вынудить Украину к переговорам. Этого не будет. Это не сработает", - отметил советник министра обороны.
По словам Сака, российские обстрелы являются сигналом для Запада о том, что Киев нуждается больше систем ПВО, чтобы защитить себя от агрессора.
Переговоры между Украиной и РФ
Недавно спикер Кремля Дмитрий Песков сделал циничное заявление о завершении войны в Украине. По его словам, "конфликт может закончиться и завтра", и зависит это от президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом Песков намекнул на то, что Украина должна пойти на террористические условия страны-агрессора.
Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина не намерена вести переговоры с Россией. Москва пытается использовать переговорный процесс, чтобы получить паузу в боевых действиях и подготовиться к новому наступлению. Поэтому украинское государство продолжает освобождать свои территории военным путем.
Как отметил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, оптимальным средством ускорения процесса переговоров Украины и России есть поставки вооружений Киеву. Агрессор на призывы украинского государства к миру каждый раз отвечает все большей эскалацией и демонстрацией своей неготовности к реальным переговорам.
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