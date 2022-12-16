'РФ может прибегнуть к повторным ударам': в Минобороны объяснили подлую стратегию россиян

Страна-агрессор может прибегнуть к повторным ударам по Украине, поскольку это является частью ее стратегии.

В Минобороны предупредили о риске повторных обстрелов / УНИАН, скриншот

Россия пытается заставить Украину сесть за стол переговоров, осуществляя массированные атаки на критическую инфраструктуру нашей страны. Советник министра обороны Украины Юрий Сак предупредил, что удары будут продолжаться и в дальнейшем. Об этом пишет The Guardian.

"Последние нападения России на украинские города не стали неожиданностью, о чем мы предупреждали на протяжении последних нескольких недель", - сказал Сак.

Советник министра обороны Украины не исключает, что страна-агрессор может прибегнуть к повторным ударам, поскольку это является частью ее стратегии.

"Это была стратегия в течение последних двух месяцев. Столкнувшись с поражениями на поле боя, им нужно это компенсировать. Они пытаются создать условия, чтобы вынудить Украину к переговорам. Этого не будет. Это не сработает", - отметил советник министра обороны.

По словам Сака, российские обстрелы являются сигналом для Запада о том, что Киев нуждается больше систем ПВО, чтобы защитить себя от агрессора.

Переговоры между Украиной и РФ

Недавно спикер Кремля Дмитрий Песков сделал циничное заявление о завершении войны в Украине. По его словам, "конфликт может закончиться и завтра", и зависит это от президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом Песков намекнул на то, что Украина должна пойти на террористические условия страны-агрессора.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина не намерена вести переговоры с Россией. Москва пытается использовать переговорный процесс, чтобы получить паузу в боевых действиях и подготовиться к новому наступлению. Поэтому украинское государство продолжает освобождать свои территории военным путем.

Как отметил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, оптимальным средством ускорения процесса переговоров Украины и России есть поставки вооружений Киеву. Агрессор на призывы украинского государства к миру каждый раз отвечает все большей эскалацией и демонстрацией своей неготовности к реальным переговорам.

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