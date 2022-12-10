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Зачем Путин все время просит переговоров с Украиной: в ISW раскрыли коварный замысел Кремля

10 декабря 2022, 07:42
Переговоры с Украиной России нужны для передышки на фронте. Но Киев и Москва далеки от такого соглашения. Поэтому Кремль проводит информационную кампанию.
Путин
Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин постоянно использует призывы к переговорному процессу, чтобы изолировать Украину от поддержки западных партнеров. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Президент РФ стремится использовать любое прекращение огня и окно для диалога, чтобы дать своим военным время для восстановления сил, таким образом лишив Украину инициативы, считают эксперты ISW.

"Однако соглашение о прекращении огня, которое будет достигнуто достаточно быстро, чтобы позволить войскам РФ отдохнуть и перевооружиться этой зимой, крайне маловероятно", - говорится в сообщении.

Специалисты подчеркнули, что для переговоров о длительном прекращении огня на всем театре боевых действий нужно время, а Россия и Украина находятся очень далеки для любого такого соглашения.

"Более вероятно, что Путин разжигает дискуссии о прекращении огня прежде всего как часть информационной операции, направленной на усиление раскола между Украиной и ее сторонниками, изображая Киев как строну, которая не желает разговаривать", - добавили в Институте изучения войны.

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Переговоры России и Украины

8 декабря спикер Кремля Дмитрий Песков сделал циничное заявление о завершении войны в Украине. По его словам, "конфликт может закончиться и завтра", и зависит это от президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом Песков намекнул на то, что Украина должна пойти на террористические условия страны-агрессора.

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил за переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. По его мнению, важно, чтобы диалог с Кремлем продолжался, несмотря на "глубокие разногласия".

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что глава страны-агрессора России Владимир Путин не может быть субъектом переговоров с миром, поскольку у него больше нет политических перспектив в своем же государстве. Шанс для российского государства сохраниться – перезагрузка элит.

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