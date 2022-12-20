Полдня в бомбоубежище: в ВСУ предупредили о затяжных тревогах из-за атак дронов РФ

БПЛА оккупантов могут лететь по кругу, кружить, избегая систем ПВО.

Юрий Игнат рассказал об атаках иранскими дронами / Telegram, Командование ВСУ

Воздушные тревоги после запуска оккупантами беспилотников могут длиться до шести часов, заявил пресс-секретарь командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, если дроны запускают в 23:00, воздушная тревога может длиться до 5:00. Об этом он сообщил на брифинге

"Оккупанты поняли, что эффективнее всего для них использовать Shahed в ночное время, потому что ночью нет визуальной привязки к целям. Средства, которые могут их уничтожать, - такие как стрелковое оружие, зенитные орудия, крупнокалиберные пулеметы, которые часто применяются против этих БпЛА", - сказал он.

По словам Игната, если БпЛА запускают с 23:00, когда начинаются сутки по московскому времени, то до пяти утра может быть воздушная тревога.

Он пояснил, что это происходит не потому, что дрон летит по прямой.

"Они могут обходить, лететь по кругу, кружить, избегая систем ПВО, и это уже увеличивает время. Средняя скорость дрона - 150 километров в час. Это и есть полетное задание. И с этим приходится сталкиваться, и против этого есть определенные меры. Все Силы обороны работают в единой системе противовоздушной обороны, которая пытается уничтожить как можно больше этих БпЛА", — заверил Игнат.

Напомним, утром в понедельник, 19 декабря, в Киеве прогремели взрывы. Перед этим в столице и области была объявлена воздушная тревога из-за атаки барражирующими боеприпасами "Шахид".

В Киевской городской военной администрации сообщили, что силам ПВО удалось сбить 9 вражеских дронов.

"В Киеве идет воздушная тревога. Враг атакует столицу барражирующими боеприпасами "Shahed". Работает ПВО. В настоящее время в воздушном пространстве Киева сбито уже 9 вражеских БПЛА", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, в столице прогремели мощные взрывы около 04:28 часа утра, а также около пяти часов утра. Сообщается, что был "прилет".

В Сети появились фото пожара после одного из взрывов.

Напомним, ранее в Киеве ввели новые графики отключений электроэнергии, которые вызваны обстрелами оккупантами РФ объектов гражданской инфраструктуры в Украине.

Графики разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме, сложившейся в результате последних террористических обстрелов РФ.

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