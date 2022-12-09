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По полсуток без электроэнергии: в Киеве ввели новые графики отключений

9 декабря 2022, 21:33
В Киеве действуют новые графики стабилизационных отключений, рассказали в ДТЭК.
Свет, отключения света, электроэнергия, свеча, лампочка
В Киеве ввели новые графики отключений электроэнергии / ДТЭК Киевские электросети, УНИАН

В Киеве ввели новые графики отключений электроэнергии, которые вызваны обстрелами оккупантами РФ объектов гражданской инфраструктуры в Украине.

Об этом идет речь в сообщении компании ДТЭК в своем Telegran-канале.

"С сегодняшнего дня в Киеве действуют новые графики стабилизационных отключений", - говорится в сообщении

Отмечаются, что графики разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме, сложившейся в результате последних террористических обстрелов РФ.

В ДТЭК пояснили, что отныне будет три категории графиков:

  • Белый цвет: свет есть в настоящее время, его наличие гарантировано;
  • Светло-серый цвет: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться;
  • Серый цвет: в это время гарантированно не будет света.
По полсуток без электроэнергии: в Киеве ввели новые графики отключений
/ t.me/dtek_ua

Добавим, что согласно новым графикам в отдельных районах Киева электроэнергии гарантированно не будет по 12 часов в сутки.

По полсуток без электроэнергии: в Киеве ввели новые графики отключений
/ dtek-kem.com.ua

Отключения из-за обстрелов РФ

Как известно, Россия нанесла новый ракетный удар по Украине в понедельник, 5 декабря.

Об этом спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

"Традиционно, откуда они и пускают. Стратегическая авиация - это район Волгодонска, также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота тоже запуски, по предварительной информации. Уже не тренировки, ракеты уже запущены", - сказал он.

В результате ракетного удара РФ по Украине в понедельник, 5 декабря, были повреждены два объекта инфраструктуры.

В частности, о повреждении объектов инфраструктуры в Одесской области в результате ракетного обстрела оккупантов рассказал в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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