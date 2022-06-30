Мания величия и шизофрения: хакеры поставили "диагнозы" Путину и Лаврову

Хакеры взломали сайт Белгородской клиники лечения алкоголизма и разместили там фото российских политиков в разделе "Наши пациенты". Каждому поставили "диагноз".
Хакеры взломали сайт одной из наркологических клиник российского Белгорода и разместили там фотографии президента РФ Владимира Путина, главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова и замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
В настоящее время сайт клиники не открывается, но 24 канал успел увидеть следы работы хакеров.
Интересно, что хакеры поставили и диагнозы политикам из страны-агрессора.
У Путина "диагностировали" манию величия, у Лаврова - шизофрению, а Медведеву приписали парафрафренический синдром.
Путин болен - что известно
Президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики обнаружили у него рак крови, пишет британское издание The Mirror со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.
Экс-глава британской разведки Кристофер Стил, ранее руководивший отделом России в МИ-6 в Лондоне, также считает, что Путин действительно серьезно болен, однако пока непонятно, какая именно это болезнь.
В начале июня журналистам стало известно, что Путина готовят к операции. По данным СМИ, у президента РФ диагностировали рак поджелудочной железы. Болезнь прогрессирует. Операция если и продлит жизнь Путина, то ненадолго. По мнению источников, речь идет максимум о 3-4 месяцах.
Киевский врач-психиатр Антон Михайлов считает, что Путин демонстрирует явные признаки параноидального поведения.
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