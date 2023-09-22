УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Впереди была вся жизнь": возле Работино погиб 23-летний боевой медик

Алина Дембицкая
22 сентября 2023, 17:19 обновлено 22 сентября, 17:19
Защитник вступил в ряды Вооруженных сил Украины с первых дней полномасштабного российского вторжения.
погибший защитник
Возле Работино погиб 23-летний боевой медик / Коллаж: Главред, фото: Березновский городской совет

В тяжелой борьбе с российскими захватчиками наша страна продолжает терять своих лучших сыновей. Так, в Запорожской области погиб боевой медик Иван Удодик.

Мужественному защитнику Украины, который родом из Ровенской области, было всего 23 года, сообщает Березновский городской совет в Facebook.

По данным горсовета, солдат, боевой медик разведывательной роты 117-й отдельной механизированной бригады вступил в ряды Вооруженных сил Украины с первых дней полномасштабного российского вторжения.

видео дня

Погиб Иван 18 сентября 2023 года вблизи населенного пункта Работино в Запорожской области.

"У молодого парня впереди была вся жизнь... Выражаем искренние соболезнования родным по поводу гибели сына, брата, внука. Трудно найти слова утешения, но пусть доброе, светлое воспоминание о покойном защитнике навсегда останется в памяти родных, друзей, боевых побратимов, всех, кто знал, любил и почитал Ивана. Скорбим и низко склоняем головы в скорби", - написала Березновский городской совет.

Как сообщал Главред, в боях на Донбассе погиб командир противотанкового отделения. Александр Рицкий погиб при выполнении боевого задания возле села Ивановское Бахмутского района Донецкой области.

Также сообщалось, что в тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб 21-летний защитник Евгений Митин из Херсонской области. Он был единственным сыном своих родителей.

Больше новостей о погибших защитниках:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине война России и Украины
Реклама

Главное за день

Армия Украины поразила штаб Черноморского флота РФ в Севастополе

Армия Украины поразила штаб Черноморского флота РФ в Севастополе

16:54 Украина
"ЧФ нарежут как салями": Данилов назвал оккупантам два варианта выхода из Крыма

"ЧФ нарежут как салями": Данилов назвал оккупантам два варианта выхода из Крыма

16:50 Украина
Россия, Китай и США повысили активность на ядерных полигонах: CNN узнали детали

Россия, Китай и США повысили активность на ядерных полигонах: CNN узнали детали

16:24 Мир
Все главные новости

Последние новости

17:19

"Впереди была вся жизнь": возле Работино погиб 23-летний боевой медик

17:10

Можете навредить себе: приметы о пауках в доме, которые должен знать каждый

17:07

Не все найдут скрытое число на картинке: оптическая иллюзия на сообразительность

16:55

Воздвижение Креста Господня 2023: когда отмечают, что можно и нельзя делать

16:54

Армия Украины поразила штаб Черноморского флота РФ в Севастополе

Польша темой Украины отвлекает внимание от своих проблем, скандал затихнет после выборов - БогдановПольша темой Украины отвлекает внимание от своих проблем, скандал затихнет после выборов - Богданов
16:50

"ЧФ нарежут как салями": Данилов назвал оккупантам два варианта выхода из Крыма

16:29

Что нельзя кидать в компостер: секреты лучшего удобрения

16:24

Россия, Китай и США повысили активность на ядерных полигонах: CNN узнали детали

16:22

София Ротару поделилась трогательным воспоминанием о муже

Реклама
16:16

Что произошло с Кадыровым: в разведке рассказали детали о состоянии главы Чечни

16:12

Только эксперты смогут обнаружить желудь за 10 секунд на хитрой головоломке

16:05

Стало известно, от чего умер звезда "Эйфории"

15:59

"Мы же обещали, что дальше будет": в Воздушных силах отреагировали на взрывы в Крыму

15:44

Шмыгаль: Россия уже две недели атакует энергообъекты Украины

15:41

Без них зиму начинать нельзя: 5 проверенных способов приготовления ароматных лисичек

15:38

Арестович рассказал о жене и ответил, дает ли деньги бывшим

15:36

"Будет много интересного": названы новые цели для ударов по россиянам в Крыму

15:21

Можно ли класть телефон экраном вверх: не убивайте свой гаджет

15:16

"Вали туда, откуда ты пришла": певица Мила Нитич рассказала об отношениях с абьюзером

15:14

Скифские мечи дома: США вернули Украине похищенные оккупантами артефакты

Реклама
15:09

"Прикрыть лавочку Путина": Эйдман раскрыл, как элита России свергнет диктатора

14:56

НАТО станет гарантией мира для Украины, Россия больше не нападет – Столтенберг

14:54

Звезда "Игры престолов" хочет отобрать детей у мужа после развода

14:34

Чего больше всего боится моль: что положить в шкаф, чтобы спасти вещи

14:23

Оккупантов выдавливают из-под Бахмута: ВСУ зачищают важную железную дорогу

14:20

"Турція" или "Туреччина", "Молдавія" или "Молдова": какие страны мы называем неправильно

13:50

Именины 23 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

13:50

Китайский гороскоп на завтра 23 сентября 2023: Козам - радость, Петухам - труд

13:37

Какими именами лучше не называть детей: привлекают непростую судьбу

13:34

Взрывы, осколки и дым в центре Севастополя: по штабу ЧФ нанесен ракетный удар

13:14

Зачем сыпать соль на угли: хитрый прием - залог вкусного шашлыка

13:08

Еще один популярный российский актер собирается отправить сына на войну в Украине

12:57

"Так и тянет к "хорошим русским": Данилко получил на орехи в Сети за объятия с российским блогером

12:52

День весеннего равноденствия 2024: когда ждать короткие ночи и длинные дни после зимы

12:44

Украина получит дальнобойное оружие: Зеленский раскрыл детали подготовки сделки

12:42

Лунный календарь на октябрь 2023: опасный коридор затмений

12:37

"Ты квадратная": в сеть попало видео, как тренер публично унижала Кабаеву

12:32

Глава МИД Польши назвал нынешнюю политику Украины "вредной и оскорбительной"

12:20

На часть областей налетят грозы, температура будет +10: погода на выходные

11:54

"Какой ты воин? Куда ты идешь?": Харчишин рассказал, с каким сердцем отпускал сына в ВСУ

Реклама
11:49

Продавал тепловизоры в интернете: на Житомирщине будут судить офицера

11:41

Какой праздник 23 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

11:33

Как заточить нож в домашних условиях: справитесь без помощи мужа

11:32

Три знака зодиака не смогут в это поверить: кто разбогатеет в октябре

11:22

Украинцам озвучили тариф на свет в октябре: на какую сумму придется раскошелиться

11:11

На 6-7 лет война не затянется, но может измениться ее формат – БогдановВидео

11:09

Favbet Foundation передал спецназовцам ВСУ внедорожник

10:37

Пора делать ревизию: сколько лет можно хранить домашнюю консервацию

10:36

Светлана Лобода в Киеве разнесла вдребезги автоВидео

10:25

Эксперт спрогнозировал, до какой степени дойдет зерновой конфликт между Польшей и УкраинойВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять