"Впереди была вся жизнь": возле Работино погиб 23-летний боевой медик

Защитник вступил в ряды Вооруженных сил Украины с первых дней полномасштабного российского вторжения.

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Возле Работино погиб 23-летний боевой медик / Коллаж: Главред, фото: Березновский городской совет

В тяжелой борьбе с российскими захватчиками наша страна продолжает терять своих лучших сыновей. Так, в Запорожской области погиб боевой медик Иван Удодик.

Мужественному защитнику Украины, который родом из Ровенской области, было всего 23 года, сообщает Березновский городской совет в Facebook.

По данным горсовета, солдат, боевой медик разведывательной роты 117-й отдельной механизированной бригады вступил в ряды Вооруженных сил Украины с первых дней полномасштабного российского вторжения.

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Погиб Иван 18 сентября 2023 года вблизи населенного пункта Работино в Запорожской области.

"У молодого парня впереди была вся жизнь... Выражаем искренние соболезнования родным по поводу гибели сына, брата, внука. Трудно найти слова утешения, но пусть доброе, светлое воспоминание о покойном защитнике навсегда останется в памяти родных, друзей, боевых побратимов, всех, кто знал, любил и почитал Ивана. Скорбим и низко склоняем головы в скорби", - написала Березновский городской совет.

Как сообщал Главред, в боях на Донбассе погиб командир противотанкового отделения. Александр Рицкий погиб при выполнении боевого задания возле села Ивановское Бахмутского района Донецкой области.

Также сообщалось, что в тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб 21-летний защитник Евгений Митин из Херсонской области. Он был единственным сыном своих родителей.

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