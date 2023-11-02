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"Шли несколькими колоннами": враг изменил тактику и готовит штурм важного города

Юрий Берендий
2 ноября 2023, 18:19
Оккупанты изменили тактику проведения штурмов на Авдеевском направлении и готовятся к третьей попытке взять город Авдеевка в окружение.
Авдеевка, ВСУ
Враг изменил тактику и готовит новый массированный штурм Авдеевки / коллаж Главред, фото: командование Объединенных Сил ВС Украины, 95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженные Силы Украины

Готовясь к третьей волне масштабного штурма Авдеевки в Донецкой области, российские оккупанты усовершенствовали свою тактику, однако продолжают прятаться преимущественно в жилых районах и прикрываются гражданскими. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Как было горячо на нашем направлении, так и остается. Десятки артиллерийских обстрелов из ствольной артиллерии, и реактивной артиллерии по городу. Сотни по позициям. Бьют из минометов, авиации. То есть, сказать, что как-то кардинально что-то изменилось, нет. Круглосуточно мы слышим стрелковые бои. По позициям вообще тишины не бывает. В связи с погодными условиями, технику они в меньшей степени используют, больше пехоту последние дни. Прошедшие сутки не исключение", — сказал он.

Барабаш также отметил, что оккупанты атакуют дорожную и логистическую инфраструктуру. Они активно обстреливают любое движение на дороге артиллерийским огнем.

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Он также поделился прогнозами относительно приготовленной Вооруженными силами РФ новой волны штурмов:

"Первая волна 10 октября они шли как на парад. Вторая волна - они уже немного рассредоточили технику и шли несколькими колоннами. Скорее всего, они делают выводы. Где-то доходит, наверное, и среднему командному составу, что тупо выполнять приказы - наверное, это не совсем рационально. Учатся на своих ошибках. Ожидаем, что эта третья волна, вероятнее всего, будет гораздо мощнее, наверное, гораздо все-таки продуманнее с их стороны, чем две предыдущие. Потому что работу над ошибками они проводят, и это видно".

Барабаш отметил, что живой силы у россиян очень много. Много у них и резервов. Он отмечает, что россияне не прекращают активных попыток штурма как днем, так и ночью. Отчитываются, что на Авдеевском направлении может быть около 40 тысяч вражеских войск, однако ранее было известно, что всего на Донецком направлении сосредоточено даже около 100 тысяч солдат. В Донецкое направление входят населенные пункты Авдеевка и Угледар.

"Активность на Угледарском направлении говорит о том, что пробуют они все-таки то там, то там. Но то, что они сегодня начали на Угледаре, по моему мнению, такое ощущение, что идет какая-то спланированная самоликвидация российской нации как таковой, к тому же все это идет из Кремля. Зная, что на Угледар нет смысла идти, они снова туда людей бросили", — рассказал начальник МВА.

Вооруженные силы Украины активно действуют в тылу врага и на передовой. Артиллеристами проводятся операции по нейтрализации вражеских боеприпасов и средств хранения горючего масла и смазочных материалов, а также вражеских войск.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, вероятно, российские оккупационные войска готовятся к проведению нового волнового наступления в районе Авдеевки, даже несмотря на значительные потери в технике и в живой силе, которые они понесли в октябре на этом направлении.

В то же время, как сообщил президент Владимир Зеленский, российские оккупационные войска попытались осуществить наступление в районе Угледара, Донецкой области. Тем не менее, Силы обороны Украины успешно отбили атаку и нанесли значительные потери врагу, как в живой силе, так и в технике.

Также, военный эксперт Александр Коваленко рассказал, какую тактику российские оккупанты применяют на Авдеевском направлении и провел аналогию ситуации в Авдеевке с боями под Бахмутом.

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война в Украине Авдеевка ВСУ
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