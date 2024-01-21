"Ситуация была бы катастрофической": Ким Чен Ын "спас" Путина в Украине – ГУР

Агрессор Россия раньше всегда считала унижением обращаться за военной помощью в такие страны, как Северная Корея, отметил начальник ГУР Кирилл Буданов.

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Без боеприпасов от КНДР ситуация для России была бы катастрофической - Буданов / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Северная Корея стала крупнейшим поставщиком вооружений для России. Ранее Москва считала унизительным просить оружие у таких стран, однако теперь получила от Пхеньяна значительное количество боеприпасов, что позволило ей избежать катастрофической ситуации. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

В интервью Financial Times он рассказал о том, Россия получила от КНДР "значительное количество" артиллерийских боеприпасов, и это "позволило РФ немного выдохнуть"

По его словам, "без помощи Северной Кореи" ситуация была бы катастрофической" для российских оккупантов. Раньше Москва считала унижением обращение за оружием к таким странам.

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"Это всегда считалось ниже их достоинства, это унижение", - подчеркнул Кирилл Буданов.

Снаряды КНДР для России

КНДР передала Путину миллион снарядов, сказал 13 декабря прошлого года президент Владимир Зеленский. По его словам, диктатуры вооружают Москву быстрее, чем демократии помогают Киеву. Это проблема, которую нужно решать.

Войска РФ получают баллистические ракеты от КНДР, написали журналисты Wall Street Journal в начале января. Также Пхеньян поставляет Москве и пусковые установки.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сказал, что Северная Корея осенью могла поставить России около миллиона снарядов. Речь идет о снарядах калибра 122 и 152 мм.

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