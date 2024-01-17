Marder, Gepard и многое другое: Германия выделила огромный пакет военной помощи

Украина получит 20 боевых машин пехоты Marder и 15 самоходных зенитных установок Gepard.

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Германия выделила Украине большой пакет военной помощи / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, pixabay

Германия выделила Украине большой пакет военной помощи. Украинские военные получат снаряды, беспилотники и бронетранспортеры. Об этом сообщает правительство Германии.

Германия передаст 20 боевых машин пехоты Marder и 15 самоходных зенитных установок Gepard.

Также в новый пакет военной помощи вошли:

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боеприпасы для танков Leopard 1A5;

25 беспилотников-разведчиков RQ-35 Heidrun;

8 бронетранспортеров;

16 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros;

5 автомобилей для пограничников;

3 гражданских автомобиля;

50 терминалов связи SatCom;

500 светодиодных ламп;

материалы для обезвреживания взрывчатых боеприпасов;

почти 2 тысячи боевых шлемов M92.

Военная помощь Украине

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о предоставлении Украине большого пакета помощи. Украина получит от Германии военные товары на сумму более 7 миллиардов евро в этом году. О помощи заявил Шольц после разговора с Байденом.

Также ранее сообщалось, что Швейцария заявила о поддержке Украины. Швейцария передает Украине большой пакет финансовой помощи на 2025-2028 годы. Украина получит пакет помощи на сумму 1,5 миллиарда франков, заявила президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд.

Напомним, Великобритания и Украина подписали историческое соглашение по безопасности. Соглашение касается и гарантий в случае возможного нового нападения РФ и содержит в себе ряд пунктов.

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