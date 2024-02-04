"Циничный маневр": в Белом доме возмутились планом разделить помощь Украине и Израилю

Карин Жан-Пьер от лица Белого дома заявила, что вопросы безопасности не могут быть "политической игрой" республиканцев.

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В Белом доме возмутились планом разделить помощь Украине и Израилю / коллаж Главред, фото УНИАН

В Белом доме раскритиковали заявление спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который в субботу вечером анонсировал отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю – без денег для Украины. Спикер администрации Джо Байдена Карин Жан-Пьер назвала такое заявление циничным политическим маневром.

"В течение нескольких месяцев администрация работала с двухпартийной группой сенаторов над соглашением о национальной безопасности, которое обеспечивает безопасность нашей границы и оказывает поддержку народам Украины и Израиля. И когда законопроект почти готов, республиканцы в Палате представителей прибегают к циничному политическому маневру. Мы решительно выступаем против этой проделки, которая не обеспечивает защиты границы, ничего не делает, чтобы помочь народу Украины защитить себя от агрессии Путина, и отказывает в гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению", — сказала она

Жан-Пьер от лица Белого дома заявила, что вопросы безопасности не могут быть "политической игрой" и призывает Палату представителей работать вместе с демократами ‒ так, как это делают в Сенате.

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Помощь Украине от США

В Конгрессе до сих пор не проголосовали за дальнейшую военную помощь Украине. Республиканцы требуют, чтобы пакет законопроектов включал решение миграционных проблем на границе с Мексикой и отказываются голосовать до урегулирования вопроса.

Помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен сказал, что Штаты помогут победить Украине в войне с Россией. По его словам, у Киева очень большая поддержка в Конгрессе и голосование американских законодателей – лишь дело времени.

Кроме того, в США нарастает напряжение в Техасе. Местная республиканская власть и федеральный центр расходятся в вопросе урегулирования ситуации на границе с Мексикой. Противостояние усугубляет проблему с голосованием за помощь Украине.

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