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Будут грозы, град и температура +8: где в Украине резко ухудшится погода

Алёна Воронина
14 июня 2024, 13:19
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В выходные в Украине местами будут проливные дожди, а температура воздуха местами немного снизится.

Погода, дождь, девушка с зонтом
Погода в Украине ухудшится - будут грозы, град и температура ночью +8/ УНИАН

Погода в Украине в выходные, 15 и 16 июня, будет в основном с умеренными температурами воздуха, но в некоторых областях будут проливные дожди.

В ближайшие двое суток ожидается неустойчивая и дождливая погода в большинстве областей Украины. Исключением станут только западные области. Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы, только на крайнем юго-востоке она будет выше нормы на 2-4 градуса.

Погода в Украине 15 июня

В западных областях

В западных областях переменная облачность, без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +19...+24.

В северных областях

В северных областях пройдут небольшие, местами умеренные дожди, возможны грозы. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +16...+21.

В центральных областях

В центральной части страны ожидается дождливая погода. Местами пройдут значительные осадки, грозы; в дневные часы местами град. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +20...+25, на Днепропетровщине до +29 градусов.

На юге Украины

В южных областях местами пройдут кратковременные дожди и грозы, в Крыму днем сильные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Одесской области местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20 градусов, днем +22...+27, в Крыму и Запорожской области до +31 градуса.

В восточных областях

В восточной части в течение суток пройдут дожди с грозами, днем местами сильные ливни, град и шквалы, 15-20 м/с. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20 градусов, днем +23...+28, на Донбассе до +32 градусов.

Погода в Украине 15 июня
Погода в Украине 15 июня/ meteoprog

Погода в Украине 16 июня

В западных областях

В западных областях переменная облачность, ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +21...+26.

В северных областях

В северной части страны ночью на Сумщине, днем по всему региону пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +20...+25.

В центральных областях

В центральных областях ночью без осадков, днем пройдут умеренные дожди, временами с грозами. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +21...+26.

На юге Украины

В южных областях преимущественно без осадков, лишь в Крыму и Запорожской области сохранится дождливая погода. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +23...+28.

В восточных областях

В восточном регионе ожидается неустойчивая и дождливая погода в течение суток. Местами пройдут значительные осадки в сопровождении гроз. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +21...+26.

Погода в Украине 16 июня
Погода в Украине 16 июня/ meteoprog

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину накроют дожди с грозами - синоптик сказала, где будет опасная погода. Дожди будут лить в нашем государстве в несколько следующих дней, говорит синоптик. Также она рассказала, какой будет температура воздуха.

Также ранее сообщалось, что будут сильные ливни и похолодание - стало известно, когда в Украину вернется жара. Синоптики прогнозируют в Украине в пятницу, 14 июня, грозовую погоду.

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