Опасные инциденты на ЗАЭС: оккупанты пренебрегают ядерной безопасностью, что произошло

Некомпетентные действия российского персонала на Запорожской АЭС привели к утечке реагентов на энергоблоке №5.

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На ЗАЭС произошла серия тревожных инцидентов / коллаж: Главред, фото: Энергоатом, Telegram Энергодар

На Запорожской атомной электростанции произошла серия опасных инцидентов, связанных с некомпетентностью российского персонала и действиями оккупационных сил. Эти инциденты, по словам руководства станции, создают угрозу для ядерной безопасности. Об этом сообщил Энергоатом в четверг 16 ноября.

В частности оккупанты перевели энергоблок №5 в "горячий" режим без соблюдения установленных протоколов безопасности. Из-за некомпетентности российского персонала, в частности начальника смены химического цеха, вода первого контура с раствором борной кислоты попала в деаэратор машзала, а оттуда снова на все парогенераторы. Такие действия оккупантов могут привести к потере целостности трубок парогенераторов, что является нарушением регламента безопасной эксплуатации энергоблока АЭС.

"Действия окупантов являются абсолютно некомпетентными. Их попытки вывести из ремонта энергоблок №3 и разогреть его до "горячего" состояния, чтобы вместо этого энергоблок №5 вывести в "холодную остановку", являются очередной попыткой продолжить ядерный шантаж и повредить оборудование еще одного энергоблока АЭС", – сказал президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин. видео дня

Предыдущие инциденты, например протекание радиоактивного теплоносителя между контурами энергоблоков №4 и №6, подчеркивают серьезность ситуации. Указывается, что такие события нарушают безопасность на станции и создают потенциальную угрозу для окружающей среды и населения.

"Своими действиями захватчики в очередной раз ставят под угрозу безопасность эксплуатации станции и вызывают постоянную деградацию оборудования и учащение опасных случаев его отказов. А это в любой момент может привести к аварийной ситуации", – добавил глава Энергоатома.

Официальные заявления оккупационного руководства по безопасности на станции противоречат реальной ситуации, когда инциденты только растут, а оккупационный персонал не выполняет установленные протоколы безопасности.

Аварийные ситуации на ЗАЭС

Из-за нарушения лицензионных условий со стороны оккупантов на ЗАЭС произошли многочисленные аварийные ситуации, последняя из которых произошла 14 ноября 2023 года. В результате некомпетентности российских захватчиков и работников государственной корпорации "Росатом" произошел частичный блэкаут. Тогда энергоблок №6 ЗАЭС вышел из строя и были активированы дизель-генераторы и системы безопасности. Это состояние длилось 90 минут.

Подобная ситуация повторилась при попытке "разогреть" энергоблок №6. Кроме того, безрассудное решение нынешнего руководства станции перевести его в "горячее" состояние привело к значительному увеличению количества жидких радиоактивных отходов на площадке, угрожая персоналу, местному населению и экологии.

Эксперты подчеркивают, что дальнейшие неудачи и нарушения могут привести к серьезным последствиям для безопасности на атомной электростанции и требуют срочного принятия превентивных мер.

Ранее опасная ситуация произошла на энергоблоке №4, где вследствие его разогрева произошло протекание воды между первым и вторым контуром, нарушая один из барьеров, который препятствует распространению радиоактивного загрязнения.

Как ранее сообщал Главред, оккупанты могут вызвать ядерный инцидент после возвращения Запорожской АЭС под контроль Украины. Уникальность ситуации на ЗАЭС заключается в том, что в настоящее время не существует ни одного международного опыта или протоколов, предусматривающих возобновление работы атомной электростанции после вооруженных конфликтов.

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