Угроза ядерного инцидента на ЗАЭС после деоккупации: в Кабмине обратились к Западу

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) уникальна и требует особого внимания, рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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На Западе должны создать специальную миссию, которая проверит обстановку на ЗАЭС - Галущенко / Коллаж: Главред, фото: Энергоатом, Генштаб ВСУ

Агрессор Россия может создать условия, которые приведут к ядерному инциденту после возвращения Запорожской АЭС под контроль Киева. Ситуация на ЗАЭС уникальна, поскольку сегодня нет ни международного опыта, ни протоколов, предусматривающих запуск работы атомной электростанции после вооруженных конфликтов. Он призвал западных специалистов провести инспекцию станции, чтобы проверить, насколько безопасно возвращать ее в эксплуатацию. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, он рассказал о том, что ситуация вокруг ЗАЭС достаточно напряженная. Обстановка несет потенциальную угрозу ядерной безопасности Украины и всей Европы.

По словам министра, на данный момент нет ни международного опыта, ни специальных протоколов, которые регулировали бы вопрос запуска АЭС после вооруженных конфликтов. Поэтому прецедент с ЗАЭС является уникальным.

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Россия может создать условия для инцидента на ЗАЭС

Министр энергетики Галущенко обеспокоен, что оккупанты могут создать условия, которые способны привести к ядерному инциденту после того, как ВСУ вернут станцию под контроль Киева. Чтобы не допустить подобного сценария, следует организовать международную миссию с целью проверки обстановки на объекте. Специалисты должны убедиться в том, что ЗАЭС можно безопасно вернуть в работу.

Также Герман Галущенко подчеркнул, что обстрелы войсками РФ энергетической инфраструктуры Украины и атомные станции создает дополнительные ядерные угрозы для мира. Действия России – ядерный терроризм, на который цивилизованный мир должен отвечать решительно.

Ситуация на Запорожской АЭС

Риск подрыва Россией ЗАЭС снизился, Украина приняла меры, говорил в июле представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. По его словам, угрозы подрыва атомной электростанции не будет только после того, как оккупанты оттуда уйдут.

На ЗАЭС нашли российские мины, сообщали эксперты МАГАТЭ. Мины были обнаружены в зоне ограниченного доступа, куда не допускают персонал станции.

Руководитель Госатомрегулирования Олег Кориков в августе говорил, что действия оккупантов РФ привели к инциденту на ЗАЭС. В частности, на четвертом энергоблоке Запорожской АЭС случился инцидент, связанный с утечкой воды из первого контура до второго.

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