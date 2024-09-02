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"Россияне будут шокированы": в ОП не исключают массированные удары вглубь РФ

Алексей Тесля
2 сентября 2024, 17:15
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Михаил Подоляк прокомментировал переговоры с международными партнерами о нанесении ударов западным оружием по РФ.
Подоляк, Нептун
Михаил Подоляк прокомментировал вероятность дальнобойных ударов по целям в РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал переговоры с международными партнерами о нанесении ударов западным оружием вглубь территории страны-агрессора РФ.

"Ключевое – это не только поражение определенного объекта "здесь и сейчас", но и нанесение массированных ударов, которые будут давать ощущение войны. А тогда не только в Курской области, а везде будут говорить, что война уже на территории России, что Путин – не тот субъект, который может что-то гарантировать, что нет сильной армии в России. Россияне будут шокированы, вы увидите изменения даже на федеральных каналах", – подчеркнул он в комментарии Каналу 24.

Представитель ОП говорит, что Россия должна понять, что будет нести наказание за свои преступления и их решения и действия больше не могут оставаться без реакции международного сообщества, ведь войны и геноцид продолжатся.

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При этом он напомнил о том, что глава Офиса Президента Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров во время рабочей поездки в США предоставили американским чиновникам список целей в России для ударов ракетами ATACMS.

"В любом случае переговоры, особенно с ключевыми партнерами, которые дают больше всего оружия, будут положительными. Они дадут возможность еще на полшага – шаг приблизиться к реализации ключевой идеи – нанесения ударов по территории России. Это является законным правом Украины", – убежден советник главы ОП.

Говоря о передаче западным союзникам на рассмотрение списка вероятных целей в РФ для нанесения ударов, он сказал, что Украина не может работать с союзниками не прозрачно, ведь это ставит под риск дальнейшую помощь и поддержку, в частности со стороны Соединенных Штатов. Именно поэтому было принято решение о формировании списка целей для ударов в России.

Подоляк добавил, что разрешение на удары западным дальнобойным оружием по России смогут существенно повлиять на восприятие войны самими россиянами, ведь война уже понемногу переходит на территорию России.

Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Дальнобойные удары по РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что Украина может ударить вглубь РФ дальнобойным оружием. Новое вооружение даст эффективный "ответ" на волну российских бомбардировок Украины.

Как сообщалось ранее, еще она страна разрешила Украине бить своим оружием по РФ. Дания разрешила ВСУ бить своим оружием по территории России в Курской области.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина "выбивает" от США судьбоносное решение. Украина пытается добиться от США разрешения на применение дальнобойного оружия для ударов по российскому тылу. Он подчеркнул, что такое решение сможет изменить ход войны.

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием

О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии.

Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна разрешить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты".

Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar.

Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украинаполучала самоходные артиллерийские установки Archer.

Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты.

Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина вправе воевать с Россией так, как она считает нужным.

"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целях на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, передающие Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить ею по военным объектам на территории РФ.

"Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения.

Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ.

"Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Отметим, Эстония, Литва иЛатвия не передавали Украине дальнобойного оружия.

Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии.

"Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, имеющие другую позицию, изменят ее", - говорила она.

Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие.

"Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на происходящее, мы на их стороне. И у Канады нет никаких условий для поставок оружия в Украину, и потому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она.

Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

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