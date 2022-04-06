УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Историк объяснил, почему россияне ненавидят украинцев и как навсегда закрыть "российский вопрос"

6 апреля 2022, 11:36

За реальным президентом РФ Владимиром Путиным стоит коллективный и повторяющийся путин российского народа, а за мегаломанией - комплекс неполноценности.

война, Путин
Взгляд российских властей на украинский вопрос никогда не был дружественным / Коллаж Reuters

Профессор Украинского Католического университета Ярослав Грицак высказал мнение, что за российской мегаломанией (бредом величия) стоит глубоко скрытый комплекс неполноценности. Россияне не могут понять, как после побед над Наполеоном и Гитлером они живут хуже, чем французы и немцы.

Об этом Ярослав Грицак написал в колонке для издания Time, передает НВ.

Историк считает, что за реальным президентом РФ Владимиром Путиным стоит коллективный и повторяющийся путин российского народа.

"За последние двести лет Россия прошла несколько периодов либерализации. Каждый из этих периодов, к сожалению, сменялся периодом репрессий. Историки называют этот феномен русским маятником. Из-за его колебаний России так и не удалось сформировать гражданское общество. Россияне остаются в значительной мере сообществом вассалов с низким доверием и солидарностью", - отметил Грицак.

У россиян не получилось ограничить центральную власть, отделить церковь от государства, создать независимые суды, гарантировать защиту оппозиции, защитить граждан от насилия.

В то же время за российской мегаломанией стоит комплекс неполноценности.

"Россияне не могут понять, как после побед над Наполеоном и Гитлером они живут хуже, чем французы и немцы (...) Постоянная неудача "догнать и перегнать Запад" наталкивает многих из них на мысль, что "Запад" — это не для нас. Россия — это не страна, а отдельная цивилизация, а потому"западные правила" для нас неписаны. Соответственно, многие россияне готовы сами терпеть невероятные страдания или же наносить такие же страдания своим соседям, лишь бы доказать всему миру свое величие", - рассказал историк.

Профессор отметил, что прошлое и настоящее украинцев дает им особое представление о российской истории. Историк напомнил, что даже в периоды демократизации взгляд российских властей на украинский вопрос не был дружественным.

По мнению историка, российский вопрос вряд ли исключителен. Он существует параллельно немецкому, польскому, еврейскому и другим вопросам европейской политики. Все они были решены часто кровавыми конфликтами и невыразимыми страданиями.

"Но, наконец, этим нациям удалось создать собственные страны с функциональной демократией и относительным экономическим благополучием. Теперь очередь за украинцами", - отметил Грицак.

В то же время историк не исключает, что российский маятник после очередной либерализации может снова качнуться в другую сторону. Поэтому российский вопрос можно решить, отражая планы Путина в отношении Украины.

"Он (Путин, - ред.) требовал денацификации Украины. Хорошо. Тогда России придется пройти "дерусификацию", то есть отказаться от своих амбиций стать "Великороссией" и стать нормальной страной. Но прежде Россия должна делать то, что делают украинцы: проводить политические реформы, после которых Путин, индивидуальный, коллективный не сможет больше появиться. Россия должна сделать это сама — но при поддержке извне или даже внешнем надзоре в обмен на снятие санкций", - резюмировал Ярослав Грицак.

Как сообщал Главред, ранее украинский историк Ярослав Грицак не исключал, что война между Россией и Украиной может длиться очень долго и стать войной на истощение, потому что ни у одной из сторон нет ресурсов для наступления.

Другие новости:

viber
война в Украине Владимир Путин новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
4 женские стрижки на тонкие волосы для заветного объема, которые легко укладывать4 женские стрижки на тонкие волосы для заветного объема, которые легко укладывать 3 знака зодиака, которым повезет с деньгами на следующей неделе3 знака зодиака, которым повезет с деньгами на следующей неделе "У убитых детей были связаны руки": журналист в деталях рассказал о бесчинствах россиян в Буче"У убитых детей были связаны руки": журналист в деталях рассказал о бесчинствах россиян в Буче В ближайшее время ожидаются большие бои и очень опасная ситуация - ДаниловВ ближайшее время ожидаются большие бои и очень опасная ситуация - Данилов 15 раз бомбил мирные города в Украине: журналист рассказал, как поймали пилота-оккупанта на новейшем самолете15 раз бомбил мирные города в Украине: журналист рассказал, как поймали пилота-оккупанта на новейшем самолете

Последние новости

11:42

Орки отправляют награбленное в РФ: карта переброски наворованного в Украине

11:39

Статус беженца для украинцев в Швейцарии: как попасть в страну и на что рассчитывать

11:38

Волонтер детально описал три сценарии дальнейшей войны Украины против России

11:36

Историк объяснил, почему россияне ненавидят украинцев и как навсегда закрыть "российский вопрос"

11:35

"Люди переживают": Данилко признался, что после начала войны к нему обратились Вайкуле, Катамадзе и Галкин

Реклама
11:27

Военный психолог объяснил, зачем русские убивают и насилуют гражданскихВидео

11:20

"Путин забрал у меня самое родное": у ведущего Андрея Беднякова в Мариуполе умерла мать

10:54

Приметы на 7 апреля:: что нельзя делать и как не попасть в беду на Благовещение 2022Видео

10:53

Война в Украине затянется на годы: генерал США назвал причину и цель ПутинаВидео

10:42

Украина и мир рискуют повторить ошибки Второй мировой войнымнение

10:41

"Оккупанты остались гореть на обочинах": ВСУ устроили засаду на колонну российской бронетехникиВидео

10:30

Гороскоп на завтра, 7 апреля 2022: Тельцам – сплетни, Скорпионам – везение, Стрельцам – зависть

10:24

Смертельный "укус" Осы: ВСУ уничтожили вертолет российских оккупантовВидео

10:14

"Выбор, а не приказ": украинская актриса, которая снималась в России, написала о зверствах армии РФ

10:05

Подвиг украинских защитников: один танк ВСУ вступил в бой с вражеской колоннойВидео

09:37

Украинские бойцы отбили Добрянку, Нововознесенское и Трудолюбовку на Херсонщине

09:18

Три доказательства того, что Россия врет о зверствах в Бучемнение

09:10

Ночью Россия обстреляла Днепропетровщину: вспыхнул чудовищный пожар, уничтожена нефтебазаФото

08:44

Украинские десантники уничтожили новейший российский ударный вертолет Ка-52 Аллигатор за $10 млнВидео

08:32

Как когда-то довозрождалась нацистская Германия, так довоюется и Россиямнение

Реклама
07:55

Российские ракеты Калибр запускает по украинским городам уроженец Винницы

07:08

4-летнего Сашу, который с бабушкой в лодке спасался от российских захватчиков, нашли мертвым

06:37

Что Путин собрался провернуть в Украине до 9 маямнение

06:28

Гороскоп на сегодня, 6 апреля 2022: Львам – выигрыш, Весам – ссоры, Водолеям – неприятности

06:27

В Ирпене 11 оккупантов изнасиловали 9-летнюю девочку и вырезали на ее груди букву Z

05:50

Путину будет труднее вести войну: США введут санкции против РФ из-за геноцида украинцев под Киевом

05:36

В Сумах тероборона остановила элитные дивизии РФ: Арестович рассказал о подвиге украинцев

05:06

Кума Ани Лорак в окровавленной одежде попросила мировых лидеров о тяжелом вооружении для ВСУВидео

04:35

Может сбросить бомбу на Киев или Харьков: военный оценил риск того, что Путин начнет ядерную войнуВидео

03:55

Как определить возраст кота: названы пять способовВидео

03:46

Андрей Данилко назвал единственное условие для его встречи с ПутинымВидео

03:39

Кардиолог пояснил, какие продукты нужно потреблять для здоровья сердца

03:30

Карма ударит по рашистам: астролог назвал переломные даты войны в УкраинеВидео

03:01

Погода на Пасху: синоптики рассказали, каких ждать сюрпризов

02:03

Как быстро сварить картошку – 2 проверенных способа

01:30

ВСУ впервые ударила по оккупантам отобранным у них "Солнцепеком"Видео

00:58

Истощение или дефолт: в США назвали цель удушения РФ новыми санкциямиВидео

00:40

Зверства РФ под Киевом: Зеленский требует новых болезненных санкцийВидео

05 апреля, вторник
23:57

Врага накрыли огнем: на Донбассе ВСУ "перемололи" 80 окров вместе с бронетехникойВидео

23:50

Переобулся в полете: призывающий к "миру" Валерий Меладзе дает концерты в России

Реклама
23:46

Фото ее руки облетело весь мир: в Буче оккупанты зверски убили женщину, которую опознали по маникюруВидео

23:29

Российские оккупанты убили титулованного украинского спортсмена

23:19

Ключевое сражение: военные аналитики назвали главное направление нового удара РФВидео

22:54

Дочери Путина нарвались на санкции из-за отца-диктатора: СМИ рассказали о планах Запада

22:51

Награбленное орками РФ в Мелитополе всплыло в Крыму и ЧечнеВидео

22:15

"Подносит патроны тем, кто стреляет мирных граждан": Кондратюк резко прошелся по молчунье Тодоренко

22:02

"Ждет одно – сук, на котором его повесят": Касьянов спрогнозировал будущее диктатора Путина

22:00

"Каждый второй житель Ирпеня живет лучше Бузовой": Усик разрывает соцсети

21:58

Украина готова вступить в НАТО если предложат, но этого не произойдет - ЗеленскийВидео

21:38

В России пытаются мобилизовать на войну с Украиной преподавателей училищ – они готовы уволиться

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять