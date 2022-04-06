Историк объяснил, почему россияне ненавидят украинцев и как навсегда закрыть "российский вопрос"

За реальным президентом РФ Владимиром Путиным стоит коллективный и повторяющийся путин российского народа, а за мегаломанией - комплекс неполноценности.
Профессор Украинского Католического университета Ярослав Грицак высказал мнение, что за российской мегаломанией (бредом величия) стоит глубоко скрытый комплекс неполноценности. Россияне не могут понять, как после побед над Наполеоном и Гитлером они живут хуже, чем французы и немцы.
Об этом Ярослав Грицак написал в колонке для издания Time, передает НВ.
Историк считает, что за реальным президентом РФ Владимиром Путиным стоит коллективный и повторяющийся путин российского народа.
"За последние двести лет Россия прошла несколько периодов либерализации. Каждый из этих периодов, к сожалению, сменялся периодом репрессий. Историки называют этот феномен русским маятником. Из-за его колебаний России так и не удалось сформировать гражданское общество. Россияне остаются в значительной мере сообществом вассалов с низким доверием и солидарностью", - отметил Грицак.
У россиян не получилось ограничить центральную власть, отделить церковь от государства, создать независимые суды, гарантировать защиту оппозиции, защитить граждан от насилия.
В то же время за российской мегаломанией стоит комплекс неполноценности.
"Россияне не могут понять, как после побед над Наполеоном и Гитлером они живут хуже, чем французы и немцы (...) Постоянная неудача "догнать и перегнать Запад" наталкивает многих из них на мысль, что "Запад" — это не для нас. Россия — это не страна, а отдельная цивилизация, а потому"западные правила" для нас неписаны. Соответственно, многие россияне готовы сами терпеть невероятные страдания или же наносить такие же страдания своим соседям, лишь бы доказать всему миру свое величие", - рассказал историк.
Профессор отметил, что прошлое и настоящее украинцев дает им особое представление о российской истории. Историк напомнил, что даже в периоды демократизации взгляд российских властей на украинский вопрос не был дружественным.
По мнению историка, российский вопрос вряд ли исключителен. Он существует параллельно немецкому, польскому, еврейскому и другим вопросам европейской политики. Все они были решены часто кровавыми конфликтами и невыразимыми страданиями.
"Но, наконец, этим нациям удалось создать собственные страны с функциональной демократией и относительным экономическим благополучием. Теперь очередь за украинцами", - отметил Грицак.
В то же время историк не исключает, что российский маятник после очередной либерализации может снова качнуться в другую сторону. Поэтому российский вопрос можно решить, отражая планы Путина в отношении Украины.
"Он (Путин, - ред.) требовал денацификации Украины. Хорошо. Тогда России придется пройти "дерусификацию", то есть отказаться от своих амбиций стать "Великороссией" и стать нормальной страной. Но прежде Россия должна делать то, что делают украинцы: проводить политические реформы, после которых Путин, индивидуальный, коллективный не сможет больше появиться. Россия должна сделать это сама — но при поддержке извне или даже внешнем надзоре в обмен на снятие санкций", - резюмировал Ярослав Грицак.
Как сообщал Главред, ранее украинский историк Ярослав Грицак не исключал, что война между Россией и Украиной может длиться очень долго и стать войной на истощение, потому что ни у одной из сторон нет ресурсов для наступления.
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