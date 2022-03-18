Есть три сценария: историк назвал сроки окончания войны в Украине и объяснил, кто победит

Историк назвал три сценария окончания российско-украинской войны / Фото Reuters

Война между Россией и Украиной может длиться очень долго и стать войной на истощение. Такое мнение озвучил известный украинский историк Ярослав Грицак. Кроме того, по его словам, есть три возможных сценария завершения российско-украинской войны.

Война в Украине может затянуться, потому что ни у одной из сторон нет ресурсов для наступления, передает 12 канал.

"В России иссякают ресурсы для наступления, а у нас еще нет таких ресурсов. А это значит, что через некоторое время эта война придет в позиционную, почти в окопную. Что-то такое, как было с ДНР-ЛНР, но это будет шире, на всей территории Украины. И выигрывает тот, кто будет больше иметь ресурсов", – предположил Грицак.

По словам историка, война России против Украины может продлиться не менее 2-3 месяцев, потому что именно по прошествию этого времени Россия начнет реально ощущать санкции.

"Конечно, если в России что-нибудь не произойдет быстрее – смещение Путина или революция", - добавил Грицак.

Историк назвал три сценария окончания российско-украинской войны. Какой из них реализуется, пока что сказать сложно.

"Каков характер победы будет – мы сейчас не можем сказать. Идеальный вариант - это изменение режима в России и дерусификация России. Да, как была денацификация гитлеровской Германии. Это максимальный план", - сказал Грицак.

Еще один достижимый план для Украины - это восстановление границ 2014 года, считает историк.

"А промежуточный план – это некое перемирие. Возможно, на тех линиях фронта, которые сейчас есть, с временной потерей территорий. Где-то в этих рамках – между минимальным и максимальным планом – будем двигаться", – резюмировал Грицак.

Когда закончится война в Украине

Военный эксперт в области авиации и технологий Джастин Бронк назвал три возможных сценария, которые остались у Кремля в Украине.

По его словам, российские оккупанты сейчас находятся в "опасном положении". Вероятно, оно ухудшится еще больше в ближайшие недели без серьезной паузы в боевых действиях, а это означает, что жизненно важно, чтобы украинцы продолжали упорно сражаться.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки поделилась мнением, когда и как закончится война в Украине. По ее словам, ответ на этот вопрос знает президент страны-агрессора Владимир Путин.

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