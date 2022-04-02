Блицкриг провалился: глава Луганской ВГА рассказал о запасном плане Путина

Сергей Гайдай рассказал о ситуации на Луганщине / Фото Суспільне

Глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай рассказал о ситуации в регионе и о запасном плане оккупантов.

По его словам, сейчас в той части Луганской области, которая находится под контролем Украины есть защита.

"Там, где Попасная, Золотое, линия обороны выстроена давно. Второй месяц они бьют из всего, что есть, но прорваться там не могут. Сейчас идет накопление техники, личного состава, чеченцев, свежемобилизованных, россиян. Я думаю, несколько дней, пока будут ждать технику и людей, будут "утюжить" все наши города", - сказал Гайдай в интервью Суспільному.

По его словам, под Киевом еще будут сильные и тяжелые бои.

"Отводят назад — позализывать раны, отремонтировать технику, пополнить бригады и батальоны, которые приходят с новыми людьми. Давайте также не будем забывать про Беларусь. Да, это будет конец Лукашенко, но он будет делать все, что скажет Путин", - считает Гайдай.

Глава Луганщины считает, что все планы Путина рухнули - "блицкриг", захват Харькова, Киева, Одессы, Николаева.

"Вывести "Л/ДНР" на границу границ Донецкой и Луганской областей — это наверняка запасной план, который они будут отрабатывать, и бросят на это все усилия", - считает Гайдай.

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Как сообщал Главред, по состоянию на 12 марта российские захватчики оккупировали около 70% территории Луганской области, где настраивают российское телевидение и контроль за гражданским населением.

4 марта мэр города Рубежное Сергей Хортив перестал выходить на связь. В связи с чем был назначен новый руководитель города.

1 апреля стало известно, что Хортив, который ранее уже поддерживал сепаратистов, снова переметнулся на сторону российских оккупантов. В Сети появилось видео, на котором Хортив называет ВСУ "нацистами", якобы устроившими "геноцид местного населения", призывает сложить оружие. Российских оккупантов называет освободителями, пришедшими "спасать детей, женщин и пожилых людей". А виновными в войне мэр-коллаборант считает "Европу с Америкой".

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