"Пушечное мясо" кладут пачками: на Луганщине мобилизованных орков перемалывают десятками

/ Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

В Луганской области Вооруженные силы Украины отражают постоянные атаки российских оккупантов, при этом потери врага при каждой атаке достигают 40 человек.

Как рассказал в эфире телемарафона глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, "свежемобилизированных" армия РФ использует, как пушечное мясо.

Вместе с тем он подчеркнул, что на территории области наблюдается скопление резервов РФ: военной техники и о живой силы.

Глава Луганской ОВА пояснил, что враг постоянно подвозит резервы, пытаясь создать огромную ударную группу для наступления.

"Идет накопление и техники, и живой силы. Единственное, что у них уже заканчивается – это "свежемобилизированных", потому что каждая атака, попытка прорыва – это минус 20-40 "свежемобилизованных" оккупантов, ибо они не умею воевать, их бросаю, как пушечное мясо", - добавил Гайдай.

Читайте такжеВСУ мощно "вломили" оккупантам на Донбассе: сожгли 9 танков и 2 "вертушки" РФ

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте еще: