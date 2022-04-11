УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

В "ДНР" заявили о намерении применить химическое оружие в Мариуполе

11 апреля 2022, 23:08

Басурин в открытую заявил о намерении применить химическое оружие против украинских солдат.

В "ДНР" заявили о намерении применить химическое оружие в Мариуполе

Так называемый представитель "МВД ДНР" Эдуард Басурин допустил возможность применения химического оружия при штурме завода "Азовсталь" в Мариуполе, сообщает издание РИА Новости.

"Там (на заводе Азовсталь, который удерживают бойцы ВСУ — ред.) подземные этажи, поэтому брать данный объект штурмом смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь как таковых не понесёт", - объяснил террорист.

При этом Басурин в открытую заявил о намерении применить химическое оружие против украинских солдат.

"Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы — в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор", - заявил он.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте также:

viber
ДНР химическое оружие военная агрессия РФ новости Украины новости Донбасса Мариуполь
Реклама
Популярное
Гороскоп на неделю 11-17 апреля: Тельцам – конфликты, Козерогам – упущенные возможностиГороскоп на неделю 11-17 апреля: Тельцам – конфликты, Козерогам – упущенные возможности В мае будет очень горячо: Украину ждет новая бойня за территории - прогноз на 2022 годВ мае будет очень горячо: Украину ждет новая бойня за территории - прогноз на 2022 год Военные аналитики США раскрыли неожиданное направление нового удара РФВоенные аналитики США раскрыли неожиданное направление нового удара РФ Приметы на 9 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 9 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду Поражение, но не с таким позором: Арестович назвал цель Кремля на встречу Путина и ЗеленскогоПоражение, но не с таким позором: Арестович назвал цель Кремля на встречу Путина и Зеленского
Поддержите Главред

Последние новости

23:08

В "ДНР" заявили о намерении применить химическое оружие в Мариуполе

22:57

Мощный удар артиллерии ВСУ: десятки орков "перемололи" на фаршВидео

22:53

Интенсивность обстрелов Харькова возросла, расширилась география бомбардировок

22:33

РФ бросает в бой резервы: в ОП прогнозируют недели "очень тяжелых боев"Видео

22:24

Стало трудно дышать: оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество - АзовВидео

Реклама
22:13

"Она не собиралась ни на кого нападать": Галкин в ужасе показал горе маленькой украинки из МариуполяВидео

22:12

Макрон поведал, при каком условии готов незамедлительно посетить КиевВидео

22:02

Сардины vs анчоусы: какие консервы полезнее и питательнееВидео

21:58

У РФ нет ресурса для успеха на Донбассе в ближайшее время - эксперты СШАВидео

21:52

Проукраинскую ведущую Татьяну Лазареву "убили" русские пропагандисты

21:43

Рашистов постреляли как в тире: ВСУ уничтожили танковую колонну РФВидео

21:38

Невероятная удача и магнит денег: 5 знакам зодиака превосходно повезет в полнолуние 16 апреляВидео

21:26

"Оптимизма нет": канцлер Австрии высказался о переговорах с ПутинымВидео

20:58

Путин устроил охоту на ведьм: задержан идеолог "русской весны" Сурков – источник

20:48

Bloomberg отказался от русскоязычной версии новостейВидео

20:45

Дэвид Бекхэм сделал сыну и его невесте-миллионерше умопомрачительный подарок

20:37

МиГ-29 и мощные САУ: в Словакии заговорили о переброске нового вооружения в УкраинуВидео

20:37

Россия объявила дефолт по внешнему долгу – CNNВидео

20:32

Оккупанты разворотили квартиру украинского чемпиона: появились жуткие кадрыВидео

20:16

Ермак назвал главное условие победы в войне с РоссиейВидео

Реклама
20:14

Как долго осталось Путину: эксперт рассказал, чего ожидать от предшественников диктатораВидео

20:10

Приметы на 13 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:58

Груз 200 для Ставрополя: ВСУ уничтожили подполковника РФ - начальника артразведкиВидео

19:58

Война в Украине и подмена понятий по-российски: почему то, что в РФ патриотизм, у нас – "неонацизм"мнение

19:41

Гороскоп для Украины: астролог назвала новую дату масштабного наступления войск России на УкраинуВидео

19:41

РФ рождает "путиных": дипломат объяснил, почему новый лидер не изменит агрессивную РоссиюВидео

19:33

В Луганске оккупанты объявили очередную волну мобилизации - ГенштабВидео

19:26

Атака с двух флангов: в ВСУ раскрыли вероятный сценарий нового удара РФВидео

19:18

"Раненых лошадей пристреливают": командир РФ застрелил солдата на глазах у другихВидео

18:58

Евросоюз начал работу над новым пакетом санкций с нефтяным эмбарго РФВидео

18:55

У Путина есть два варианта смерти: таролог рассказала, кто "уберет" российского диктатора

18:45

Друзья любовницы Путина просят помочь остановить войну: как Кабаева может повлиять на диктатора

18:35

Жену жестоко изнасиловали орки: под Киевом нашли тело мужчины, пытавшегося защитить семьюВидео

18:25

Вторая армия мира садится в лужу: как хваленое оружие РФ терпит поражение в войне в Украинемнение

18:25

Удача в деньгах и воплощение желаний: знаки, которым повезет в полнолуние 16 апреля

18:23

Дэниел Рэдклифф завершает актерскую деятельность

17:57

Распороли брюхо "Крокодилу": ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-24Видео

17:55

Приметы на 12 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:54

В ОП объяснили, кто будет извещать о возможности вернуться домой

17:37

Бункерный Бонапартик снова затевает наступление, но им он себя и погубитмнение

Реклама
17:31

Орков отправили на концерт Кобзона: в ВСУ показали удачную "охоту" на технику оккупантовВидео

17:21

Прямое вмешательство России: следствие назвало причину Смоленской катастрофыВидео

17:18

"Власти стран мира знали - Россия готовит расстрельные списки": у Зеленского призвали задушить РФ топливным эмбарго

17:05

Белорусский ведущий перешел на украинский язык и рассказал, за что не уважает русскихВидео

17:03

РФ почти закончила подготовку, скоро начнется наступление на Донбассе – Минобороны УкраиныВидео

16:57

Зеленский назвал Путина "нерукопожатым" и обвинил в военных преступленияхВидео

16:50

Россияне-агрессоры готовятся к партизанской войне на территории РФ - украинская разведкаВидео

16:42

В сети показали новые хоромы Пугачевой в ИзраилеВидео

16:34

"Мы не готовы отдавать территории": Зеленский назвал, что будет победой Украины в войне с РФВидео

16:15

Восхитительные гренки из лаваша из трех ингредиентов: готовить всего 2 минутыВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять