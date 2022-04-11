В "ДНР" заявили о намерении применить химическое оружие в Мариуполе

Так называемый представитель "МВД ДНР" Эдуард Басурин допустил возможность применения химического оружия при штурме завода "Азовсталь" в Мариуполе, сообщает издание РИА Новости.

"Там (на заводе Азовсталь, который удерживают бойцы ВСУ — ред.) подземные этажи, поэтому брать данный объект штурмом смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь как таковых не понесёт", - объяснил террорист.

При этом Басурин в открытую заявил о намерении применить химическое оружие против украинских солдат.

"Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы — в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор", - заявил он.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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