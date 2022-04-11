Интенсивность обстрелов Харькова возросла, расширилась география бомбардировок

Интенсивность обстрелов Харькова возросла / wikipedia.org

Орки обстреливают жилые кварталы Харькова. Мэр города Игорь Терехов рассказал, что интенсивность обстрелов возросла и расширилась география бомбардировок.

По словам мэра, оккупанты в дневное время стали чаще наносить удары по городу. В частности, враг расширил географию бомбардировок.

"Оккупанты снова обстреляли жилые кварталы, парк Горького. В нескольких районах города спасатели разминировали боеприпасы. Есть раненые и погибшие. Самое ужасное то, что погиб ребенок. Поэтому призываю вас по возможности оставаться в укрытиях", - сказал Терехов в своем заявлении.

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Также мэр добавил, что в городе будет возобновлен учебный процесс.

"Наши дети должны закончить учебный год. Обучение будет проходить дистанционно, для этого мы задействуем электронные обучающие платформы и онлайн-сервисы", - добавил он.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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