Макрон поведал, при каком условии готов незамедлительно посетить Киев

Президент Франции не отказывается от поездки в Киев. Однако Макрон не хочет, чтобы визит превратился в формальность.
Французский президент Эммануэль Макрон стремится приехать в Украину с целью достижения конкретного результата в вопросе установления мира, а не ради визита как такового, пишет BFMTV.
Президент Франции не отказывается от поездки в Киев. Однако Макрон не хочет, чтобы визит превратился в формальность.
"Я готов поехать в Киев или в любой другой украинский город, но я не хочу ехать туда только для того, чтобы посетить посольство. Я хотел бы, чтобы этот визит привел к результатам в этом процессе, помог наладить диалог между президентами Украины и России", – рассказал он.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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