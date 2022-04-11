Макрон поведал, при каком условии готов незамедлительно посетить Киев

Эммануэль Макрон назвал условие посещения Украины / Фото Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон стремится приехать в Украину с целью достижения конкретного результата в вопросе установления мира, а не ради визита как такового, пишет BFMTV.

Президент Франции не отказывается от поездки в Киев. Однако Макрон не хочет, чтобы визит превратился в формальность.

"Я готов поехать в Киев или в любой другой украинский город, но я не хочу ехать туда только для того, чтобы посетить посольство. Я хотел бы, чтобы этот визит привел к результатам в этом процессе, помог наладить диалог между президентами Украины и России", – рассказал он.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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