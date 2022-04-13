Москва приняла решение продолжать войну против Украины – Арестович/ УНИАН

У Путина решили продолжать захватническую войну против Украины. Они выбирали между этим решением и тем, соглашаться ли на переговоры.

Однако возникает впечатление, что российский диктатор собирается покончить с верхушкой своей армии. Ведь Путин хорошо понимает соотношение сил и средств, и всё равно принял такое решение. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью правозащитнику Марку Фейгину.

"У меня ощущение, что Владимир Владимирович решил покончить с генералитетом и с партией войны. Потому что он не может не знать... Судя по заявлениям канцлера Австрии, который с ним беседовал, Путин знает всё о войне, всё прекрасно понимает. Относительно соотношения сил и средств продолжать войну – это безумие...", – говорит Арестович.

По его словам, в ВСУ все хорошо и есть поставки оружия. Это означает, что путинская армия терпит в Украине крах, и российский диктатор это понимает.

Из этого можно сделать вывод, что Путин решил покончить с собственной армией, отмечает Арестович. А известного по жестокости во время войны в Сирии Александра Дворникова Путин поставил руководить войной против Украины, "чтобы покончить с ней (собственной армией – ред.) как можно надежнее".

Таким образом президент РФ пытается не допустить, чтобы в России была еще одна сила, которая имеет такой же высокий рейтинг, как у него.

"Путин решил избавиться от военной партии России. У кого всегда был высокий рейтинг более 80%? У Путина. А тут ему приносят бумажку, где видно, что есть еще один субъект, у которого такой же рейтинг. Зачем в России, где есть Владимир Владимирович, два субъекта с рейтингом более 80%? Кто-то один из них лишний", – отмечает Арестович.

Ранее сообщалось, что украинские защитники освободили 15 населенных пунктов в Херсонской области и отодвинули линию активных боевых действий за пределы Днепропетровщины вглубь Херсонщины. Теперь на территории Днепропетровской области не осталось оккупантов.

Напомним, президент США Джо Байден впервые заявил, что считает геноцидом действия России в Украине. Ранее глава Белого дома неоднократно называл Владимира Путина военным преступником, но до этого не заявлял, что Россия осуществляет в Украине геноцид.

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