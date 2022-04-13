Зеленский обратился к украинцам и раскрыл детали о задержании Медведчука

Владимир Зеленский / Офис президента, СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам 13 апреля.

Зеленский предложил обменять украинского депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

"Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан господин Медведчук. Он прятался 48 дней. И вот наконец решил попытаться сбежать за пределы нашего государства. Что же, для этого "космонавта" в плохом смысле слова – не сработало знаменитое "Поехали! ",- сказано в сообщении.

Президент отметил циничность со стороны Медведчука использовать военный камуфляж.

"Пытался так замаскироваться. Вот такой "вояка". Вот такой "патриот". Что ж, если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени. Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в русском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные также рассмотрели такую возможность", - заявил президент.

Задержание Медведчука

Украинский депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь Виктор Медведчук задержан 12 апреля. Первым о задержании сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Позже Глава СБУ Иван Баканов заявил, что ни один изменник не избежит наказания и будет отвечать по Закону Украины.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что

Межведчук был задержан не в Киеве. СБУ разыскала и "взяла" кума Владимира Путина по распоряжению президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, вероятно, Медведчук пытался организовать свой побег, заплатив кому-то большие деньги.

Дело Медведчука

8 октября Виктору Медведчуку объявили подозрение о государственной измене и содействии терроризму.

Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса.

Так, после захвата Россией части украинского Донбасса возникла необходимость в закупке угля на мировом рынке, в частности в ЮАР.

Печерский районный суд в Киеве продлил Виктору Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 марта 2022 года. Его подозревают в незаконной торговле украинским углем с главарями ОРДЛО.

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