Жестокий к гражданским: в США предупредили, чем опасен новый командующий наступлением РФ на Украину

В США предупредили, чем опасен новый командующий наступлением РФ на Украину/ Фото Reuters

В США отреагировали на назначение Россией генерала Александра Дворникова новым командующим наступлением на Украину. В Соединенных Штатах утверждают: стоит ожидать, что новый главнокомандующий будет осуществлять новые жестокие атаки на мирных жителей, ведь он уже стал известен таким поведением на других театрах боевых действий, в частности, в Сирии.

Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, пишет CNN.

"У этого конкретного генерала есть резюме, которое включает в себя жестокость в отношении гражданских лиц на других театрах военных действий, в Сирии, и мы можем ожидать большего от того же самого на этом театре военных действий", – сказал Салливан.

Когда Путин в сентябре 2015 года направил в Сирию российские войска, чтобы поддержать правительство сирийского президента Башара Асада, то именно тогда Дворников был первым командующим российскими военными операциями.

РФ тогда перебросила свою авиацию, чтобы поддержать сухопутные войска Асада. Российская авиация, в частности, помогала бомбить удерживаемый повстанцами Восточный Алеппо, бомбардируя город, что привело к гибели большого количества мирных жителей.

Смена командующего наступлением не переломит ход войны

В то же время Салливан подчеркнул, что сам ход войны в Украине Россия не сможет изменить, назначив нового командующего наступлением. Это не увеличит шансы Путина на успех его вторжения в Украину.

По словам Салливана, "никакое назначение любого генерала не может стереть тот факт, что Россия уже потерпела стратегического поражения в Украине".

Также он добавил, что еще первые несколько недель войны показали, что Украина никогда не будет подчинена России.

Путин сменил командующего наступлением на Украину

Ранее стало известно, что российский диктатор сменил командующего наступлением на Украину. Теперь операциями руководит командующий Южного военного округа – генерал Александр Дворников, у которого большой опыт российских операций в Сирии.

Ранее сообщалось, что войска России будут пытаться захватить Мариуполь до 9 мая. Как рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, они могут бросить все свои силы для этого, поскольку погрязли через прочную оборону города украинскими защитниками.

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