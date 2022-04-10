"Я потерял сына, а жену-инвалида доставали из разрушенного дома": рассказ жителя Чернигова

Житель Чернигова, выживший после бомбардировок города оккупантами, рассказал свою историю/ Скрин из видео

Житель Чернигова Александр Остапович из-за бомбардировки оккупантами города потерял своего единственного сына. Дом мужчины был разрушен, теперь ему с женой некуда возвращаться.

Мужчина рассказал, как потерял свой дом и сына. Соответствующее видео обнародовало Минобороны Украины в Facebook.

"Я вышел из дома, ушел по своим делам. А сын поехал в 18-ю школу на Подусовку. И погиб. Я самолеты видел, как они летели. И он погиб где-то в 11 часов. Он пролежал в школе где-то до 5-го марта. Потом я пришел домой... Меня привез один товарищ, и говорит: "У тебя нет дома, жилья". Я посмотрел – а оно вывалено все "с корнями", выброшено", – рассказывает Александр Остапович.

По его словам, на одном из этажей его разрушенной многоэтажки осталось тело погибшей жительницы, которое до сих пор не могут достать, потому что нет соответствующего крана, чтобы добраться так высоко.

"В квартирах всё перемелено. И жена, инвалид І группы – ее спасатели с третьего этажа вытащили и вынесли, можно сказать, в скорую помощь. И коляска пропала. Она (жена – ред.) лежит сейчас, мне забрать ее сейчас даже некуда", – говорит черниговец.

Дом Александра Остаповича разбомбили оккупанты / Скрин из видео

По словам дедушки, он гордится своим сыном, ведь тот погиб за Украину. Однако теперь он не знает, как они с женой проведут свою старость без своего сына, который был семье опорой и поддержкой.

"Я потерял кормильца. Надеялся, что он на старости лет поможет дожить нам, а получается по-другому. Я сына только 27-го марта похоронил. Я горжусь своим сыном. Он отдал свою жизнь за Украину... Что Россия творит? Здесь были выброшены 500-килограммовые бомбы в тротиловом эквиваленте. Нелюди и то так не делают", – говорит Александр Остапович.

Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказывал, что если бы армии российских оккупантов удалось взять города Чернигов и Сумы, то они могли бы дальше захватить Киев или же поставить украинскую столицу в тяжелое положение.

Также ранее сообщалось, что в маленьком подвале школы села Ягодное Черниговской области оккупанты держали в заложниках одновременно более 150 гражданских. По словам председателя Черниговской ОВА, людей иногда выпускали на улицу, но не часто, а условия были ужасными. Живые там были рядом с мертвыми.

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