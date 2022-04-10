УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Я потерял сына, а жену-инвалида доставали из разрушенного дома": рассказ жителя Чернигова

10 апреля 2022, 11:38

Житель города, дом которого разбомбили оккупанты, рассказал свою историю.

false
Житель Чернигова, выживший после бомбардировок города оккупантами, рассказал свою историю/ Скрин из видео

Житель Чернигова Александр Остапович из-за бомбардировки оккупантами города потерял своего единственного сына. Дом мужчины был разрушен, теперь ему с женой некуда возвращаться.

Мужчина рассказал, как потерял свой дом и сына. Соответствующее видео обнародовало Минобороны Украины в Facebook.

"Я вышел из дома, ушел по своим делам. А сын поехал в 18-ю школу на Подусовку. И погиб. Я самолеты видел, как они летели. И он погиб где-то в 11 часов. Он пролежал в школе где-то до 5-го марта. Потом я пришел домой... Меня привез один товарищ, и говорит: "У тебя нет дома, жилья". Я посмотрел – а оно вывалено все "с корнями", выброшено", – рассказывает Александр Остапович.

По его словам, на одном из этажей его разрушенной многоэтажки осталось тело погибшей жительницы, которое до сих пор не могут достать, потому что нет соответствующего крана, чтобы добраться так высоко.

"В квартирах всё перемелено. И жена, инвалид І группы – ее спасатели с третьего этажа вытащили и вынесли, можно сказать, в скорую помощь. И коляска пропала. Она (жена – ред.) лежит сейчас, мне забрать ее сейчас даже некуда", – говорит черниговец.

false
Дом Александра Остаповича разбомбили оккупанты / Скрин из видео

По словам дедушки, он гордится своим сыном, ведь тот погиб за Украину. Однако теперь он не знает, как они с женой проведут свою старость без своего сына, который был семье опорой и поддержкой.

"Я потерял кормильца. Надеялся, что он на старости лет поможет дожить нам, а получается по-другому. Я сына только 27-го марта похоронил. Я горжусь своим сыном. Он отдал свою жизнь за Украину... Что Россия творит? Здесь были выброшены 500-килограммовые бомбы в тротиловом эквиваленте. Нелюди и то так не делают", – говорит Александр Остапович.

Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказывал, что если бы армии российских оккупантов удалось взять города Чернигов и Сумы, то они могли бы дальше захватить Киев или же поставить украинскую столицу в тяжелое положение.

Также ранее сообщалось, что в маленьком подвале школы села Ягодное Черниговской области оккупанты держали в заложниках одновременно более 150 гражданских. По словам председателя Черниговской ОВА, людей иногда выпускали на улицу, но не часто, а условия были ужасными. Живые там были рядом с мертвыми.

Читайте также:

viber
новости Чернигова война в Украине вторжение России
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2022: Тельцам – зависть, Скорпионам – удача в деньгахГороскоп на сегодня, 9 апреля 2022: Тельцам – зависть, Скорпионам – удача в деньгах "Вряд ли отвоюем юг": эксперт раскрыл сценарий и сроки окончания войны"Вряд ли отвоюем юг": эксперт раскрыл сценарий и сроки окончания войны Обворовали детей в школе: оккупанты оставили "послание" украинским детям на школьной доскеОбворовали детей в школе: оккупанты оставили "послание" украинским детям на школьной доске Александр Пикалов из студии Квартал-95 вступил в Национальную Гвардию УкраиныАлександр Пикалов из студии Квартал-95 вступил в Национальную Гвардию Украины Хваленая авиация РФ понесла сокрушительные потери: ВСУ поразили 13 воздушных целей за суткиХваленая авиация РФ понесла сокрушительные потери: ВСУ поразили 13 воздушных целей за сутки
Поддержите Главред

Последние новости

11:51

Российскую певицу вышвырнули с роскошной виллы на Бали, где она прожила 12 лет

11:51

Большая колонная оккупационной армии России прошла в направлении к Харькову

11:50

Превосходный пасхальный кулич, который получится у каждого: готовить очень просто и быстроВидео

11:38

"Я потерял сына, а жену-инвалида доставали из разрушенного дома": рассказ жителя ЧерниговаВидео

11:27

Католическая пасха 2022: даты и традиции праздника

Реклама
11:24

Из-за больших потерь оккупанты ищут пополнение в Приднестровье - британская разведка

11:21

Китай связывают по рукам и ногаммнение

11:08

Алексей Арестович. Кремль ищет, как упаковать поражениеВидеоблоги

10:47

8 попыток прорваться на Донбассе закончились разгромом для оккупантов: ВСУ уничтожили гору техники

10:47

В Ирпене россияне порвали и сожгли сотни Библий – фотоВидео

10:30

Гороскоп на завтра, 10 апреля 2022: Стрельцам – зависть, Козерогам – ошибки прошлого, Рыбам – враги

10:16

Путин в РФ ищет предателей, виновных в провале войны против Украины - Арестович

10:05

Армия РФ – крупный "поставщик" для военных Украины: ВСУ захватили более 1000 единиц техники врага

09:24

Сирены каждый час: оккупанты всю ночь бомбили Днепропетровщину

09:17

Лунный посевной календарь на май 2022: лучшие дни для садово-огородных работ

09:16

Россия повторяет те же ошибки, что и СССР в Афганистанемнение

08:55

Украина должна победить на Донбассе, после чего может пройти встреча Зеленского и Путина – ПодолякВидео

08:47

Россия потеряла почти роту солдат и много техники при попытке взять поселок Александровка

07:54

Войска РФ начали первый этап наступления на Донбасс, попытаются атаковать с юга и севера – АрестовичВидео

07:48

"Я разочарован и расстроен": друг Путина Берлускони осудил преступления армии РФ в БучеВидео

Реклама
07:12

Хваленая авиация РФ понесла сокрушительные потери: ВСУ поразили 13 воздушных целей за суткиВидео

07:09

Разведки США и Британии узнали о планах Путина по захвату Украины летом 2021 года – ВВСВидео

06:28

Выдали бездомного за "разведчика" ВСУ: "Кадыровцы" в очередной раз опозорились в УкраинеВидео

06:28

Как Украине воспользоваться интересом Лукашенкомнение

06:15

Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2022: Львам – подсказки судьбы, Скорпионам – деньги

05:59

Оккупанты России сбрасывают на Харьков новые виды бомб: враги спускают их на парашютах

04:40

Украина "поплывет": синоптики предупредили о мощных ливнях и заморозках

04:34

Уровень жизни под Киевом шокировал оккупантов РФ: удивились домам из кирпича, ноутбукам и NutellaВидео

04:01

Большая битва за Донбасс уже де-факто началась - МВДВидео

03:30

"Украина имеет полное право": Тука объяснил, почему ВСУ должны атаковать Россию на ее территории

03:11

"Отец расстрелян, а она думает, что уехал": Хлывнюк рассказал грустную историю пятилетней девочкиВидео

03:06

"3 миллиона – это за ранение": родные оккупантов считают, сколько им заплатят за смерть еще живых военныхВидео

02:33

Не артисты, не кумиры, а трусы и прислуга: Потап жестко высмеял Нурлана Сабурова за малодушиеВидео

02:30

Украинский спецназ захватил мощную гаубицу Мста-Б оккупантовФото

02:03

Лунный календарь на май 2022: лучшие дни месяца

01:30

Зло и боль вернутся в Москву: астролог предрек России скорую расплату за войну в УкраинеВидео

01:05

Арестович оценил вероятность повторного наступления на КиевВидео

00:51

Приметы на 10 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:38

Королева драмы: молчунья Регина Тодоренко "наехала" на Колю Сергу, и пожаловалсь на угрозы

00:06

"Мы как фашисты": в Сумской области нашли дневник российского оккупантаВидео

Реклама
09 апреля, суббота
23:42

"Пророчество сильнее, чем Ванги и Нострадамуса": польские фанаты показали, что ждет Путина

23:11

Украинским военным удалось захватить более тысячи единиц техники РФ - OryxВидео

23:02

Украину ждет опасный момент: астролог назвал дату больших изменений в странеВидео

22:46

"У Украины нет времени ждать": Зеленский рассказал о новой мишени РоссииВидео

22:10

"Фантастика! Ты только посмотри": Джонсон встретился с Зеленским и обомлел от увиденного на БанковойВидео

21:24

Тоня Матвиенко рассталась с Арсеном Мирзояном

21:18

"Спать очень трудно": Зеленский о двух разных президентах на одном фото, которое впечатлило весь мирВидео

20:44

Новая поставка оружия и финансовая поддержка: как прошла встреча Зеленского и Джонсона в КиевеВидео

20:28

Удачная стрижка на короткие волосы боб-каре с челкой, которая подходит всем женщинамФото

20:15

Ведущий Орла и Решки лишился жилья из-за рашистов - здание разрушено, во дворе снарядыВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять