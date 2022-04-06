Если бы упал Чернигов, РФ разрезала бы Украину: Арестович показал, как выглядит разбомбленный город

Советник председателя ОП поблагодарил Чернигов и Сумы за то, что они выстояли – иначе враг мог бы уже взять Киев.
Если бы армии российских оккупантов удалось бы взять города Чернигов и Суммы, то они могли бы дальше захватить Киев или же поставить украинскую столицу в тяжелое положение.
Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в видеообращении во время визита в Чернигов. По его словам, он приехал в этот город, чтобы донести миру правду и поддержать местных жителей.
Арестович подчеркнул, что в случае взятия оккупантами Чернигова и Сум российская армия могла бы перерезать пути сообщения в Украине, то есть фактически разрезать наше государство пополам.
"Если бы не Чернигов и Суммы, не их героическое сопротивление, Киев был бы наверняка взят, или во всяком случае попал бы в крайне тяжелое положение – его обошли бы. А дальше за Киевом противник перерезал бы дороги между Львовом и Донецком. Грубо говоря, разрезал бы Украину пополам – и всё, никакой военной помощи, никаких поставок", – отметил Арестович.
По его словам, это означало бы конец украинской государственности в ее современном проявлении. Черниговцы вместе с сумчанами спасли Киев и Украину, подчеркнул советник руководителя ОП и поблагодарил их за это.
Ранее сообщалось, что на Черниговщине от российских оккупантов ВСУ освободили еще три населенных пункта – Колычевку, Ягодное и Ивановку. Как сообщает оперативное командование "Север", территория зачищается и контролируется украинскими военными защитниками, а мирному населению завозят гуманитарную помощь.
Напомним, 2 апреля сообщалось, что Вооруженные силы Украины полностью освободили Киевскую область от российских войск.
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