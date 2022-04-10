Из-за больших потерь оккупанты ищут пополнение в Приднестровье - британская разведка

Сухой паек армии оккупантов / УНИАН

Для того, чтобы полностью компенсировать потери в войне против Украины, российские агрессоры пополняют состав за счет военнослужащих, которые находятся в запасе последние десять лет. Такое сообщение опубликовало в сервисе микроблогов Twitter в воскресенье, 10 апреля, британское Министерство обороны со ссылкой на спецслужбы страны.

"Усилия по увеличению военной мощи также включают попытки привлечения (людей к участию в боевых действиях на стороне России ‒ Главред) в регионе Приднестровья в Молдове", ‒ говорится в сообщении.

К слову, еще 2 апреля Генштаб ВСУ говорил, что Россия активизирует свой оккупационный корпус, размещенный в Приднестровье.

"Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой Приднестровско-Молдавской республики с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины", - говорится в тексте.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что руководитель Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что в непризнанной республике Приднестровье происходит подготовка российских военных.

Однако, по его словам, вторжение с этого направления в ближайшие дни маловероятно.

"По поводу последних сообщений о возможном вторжении в Одесскую область российских войск с территории Приднестровья: нам известно о подготовке россиян в этом регионе. Эти действия направлены на сковывание части войск на Одесчине, чтобы помешать нашим наступательным действиям по другим направлениям. Напряжение остается, но в ближайшие дни угроза вторжения маловероятна. Наши силы обороны контролируют ситуацию в области", - заявил он.

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