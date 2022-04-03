УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Российские войска в Приднестровье готовятся к наступлению

3 апреля 2022, 21:20

Эти действия направлены на сковывание части войск на Одесщине, чтобы помешать нашим наступательным действиям.

Россияне в приднестровье
Россияне в Приднестровье / politnavigator.net

Глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что в непризнанной республике Приднестровье происходит подготовка российских военных.

Однако, по его словам, вторжение с этого направления в ближайшие дни маловероятно.

Также Марченко напомнил, что утром россияне нанесли ракетный удар по Одессе. В результате были повреждены нефтехранилище и нефтеперерабатывающий завод, пострадавших нет.

СБУ уже задержала лиц, фиксировавших места попадания ракет.

Читайте такжеРасследователи обнародовали главную тайну Кремля и Путина"По поводу последних сообщений о возможном вторжении в Одесскую область российских войск с территории Приднестровья: нам известно о подготовке россиян в этом регионе. Эти действия направлены на сковывание части войск на Одесщине, чтобы помешать нашим наступательным действиям по другим направлениям. Напряжение остается, но в ближайшие дни угроза вторжения маловероятна. Наши силы обороны контролируют ситуацию в области", - заявил он.

Напомним, ранее советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что введенные против России экономические санкции важны, но, по его словам, они "не сломают позвоночник путинизма".

Также под Харьковом украинские воины разгромили мотострелковую роту, которая входила в состав 59-го танкового полка РФ. Там ликвидировано более 80% личного состава подразделения.

Читайте также:

viber
война в Украине Приднестровье
Реклама
Популярное
Благовещение 2022: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатияБлаговещение 2022: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатия Буча наизнанку: Дмитрий Комаров показал первые ужасающие кадры из освобожденного городаБуча наизнанку: Дмитрий Комаров показал первые ужасающие кадры из освобожденного города Мешок картофеля, лука и литр растительного масла за мертвого кадыровца - как в Чечне "почитают героев"Мешок картофеля, лука и литр растительного масла за мертвого кадыровца - как в Чечне "почитают героев" Обстрел роддома в Мариуполе: пострадавшая Марианна Вышемирская рассказала, что произошло на самом делеОбстрел роддома в Мариуполе: пострадавшая Марианна Вышемирская рассказала, что произошло на самом деле Продолжительная война будет за пределами Украины: астролог рассказала, когда войска РФ выйдут из страныПродолжительная война будет за пределами Украины: астролог рассказала, когда войска РФ выйдут из страны

Последние новости

21:41

Впервые за долгое время: дочь Заворотнюк показала фото с мамой

21:31

У Зеленского заявили, что Россия планировала геноцид в Украине

21:21

"Путин терпит неудачу": Джонсон набросился на главу Кремля с жесткими обвинениямиВидео

21:20

Российские войска в Приднестровье готовятся к наступлениюВидео

20:45

Данилов высказался о нападении оккупантов со стороны Беларуси

Реклама
20:39

Под Харьковом ВСУ уничтожили роту россиян вместе с командиром, солдаты Путина отказываются воеватьВидео

20:31

Изрезал ножом и угрожал пистолетом: 20-летний оккупант жестоко изнасиловал женщину под ХарьковомВидео

20:31

"Сотни подло убитых мирных жителей": Макрон и Шольц шокированы зверствами россиян в Буче

20:22

Орки нанесли ракетные удары по Николаеву и Очакову, есть жертвы

19:53

Вслед за Уиллисом: Джим Керри объявил о завершении кинокарьерыВидео

19:52

"Кара придет": установлен поименный список солдат РФ, которые устроили геноцид в БучеВидео

19:43

Почему Путину нужно закончить войну с Украиной до 9 маямнение

19:41

Приметы на 5 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:24

Страны Балтии полностью отказались покупать российский газ

19:19

Зеленский назвал главное условие встречи с Путиным

19:16

Самый опасный месяц: астролог рассказала о судном дне и новых испытаниях Украины в апрелеВидео

19:01

Своих бросаем: оккупанты, убегая от ВСУ, оставили десятки "двухсотых" и рабочую технику

18:56

Роман Цимбалюк. Поименно установлены исполнители геноцида в БучеВидеоблоги

18:45

Детей разлучают с родителями: около 40 тысяч мариупольцев оккупанты вывезли в РФ - Денисова

18:42

Оккупанты ставили украинцев на колени и убивали: в Буче обнаружили пыточнуюВидео

Реклама
18:27

Будущее России – руины: почему отныне россияне не вправе иметь государствомнение

18:19

"У убитых детей были связаны руки": журналист в деталях рассказал о бесчинствах россиян в БучеВидео

18:17

Новые возможности и увеличение дохода: 3 знака зодиака - счастливчики этой недели

17:53

"Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили": Зеленский в гневе отреагировал на зверства в БучеВидео

17:42

Еврейская Пасха или Песах 2022: дата, история и традиции

17:05

Украина и Россия – от добрососедства до геноцида: почему Путин истребляет украинцевмнение

17:01

Перед смертью уничтожил российский танк и минимум 10 захватчиков: в бою за Волноваху погиб украинский сержант

16:59

Разрушенные дома и повсюду изуродованные тела: жуткие кадры из Бучи после зверского визита оккупантовФотоВидео

16:23

В Украине хотят ввести безусловный доход для жителей страны - советник Зеленского

16:14

Полнолуние в апреле 2022: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу

16:12

Все изуродовано оккупантами: Дмитрий Комаров показал ужасы в освобожденном ГостомелеВидео

16:00

Упрощенное налогообложение, партнерские средства – в ОП назвали инструменты развития экономики

15:58

Кубраков: Украина формирует гибкую логистическую систему

15:50

Гитлер позавидовал бы: какой эксперимент Россия проводит над украинцамимнение

15:43

Вкуснейшие кексы из картофельного пюре с грибами на все случаи жизниВидео

15:18

"Бучанская резня": в Европе шокированы зверствами российских войск под КиевомВидео

15:07

Газовый шантаж Путина провалился: Европа будет покупать газ за евро, а рубли достанутся Газпрому

14:59

"Расстреливали женщин, а затем ездили по ним на танках": мэр Ирпеня рассказал о новых зверствах оккупантовВидео

14:52

Под Черниговом "самоликвидировались" российский майор с подчиненными

14:18

Операция Немезида: как своей звериной злобой Россия создала в лице Украины страшного врагамнение

Реклама
14:16

Вооруженные силы Украины сбили бомбардировщик Су-34 в Харьковской областиВидео

14:14

Оккупант неделю насиловал украинку и признался ей в любви - получив отказ, он застрелил ее старую мать

13:45

Агрессоры на Киевщине пытались сжечь мертвые тела изнасилованных женщин - Арестович

13:42

В Луганской области четверо городских голов предали Украину

13:24

Армия Украины взяла под контроль район Припяти и участок границы с Беларусью

13:17

Швеция принимает украинских беженцев: правила въезда, условия, полезная информация

13:07

Российские палачи в Украине: традиция Катынского расстрела жива и продолжается в верных сынах Россиимнение

13:02

Генерал раскрыл дальнейшие планы Кремля и объяснил, почему под Киевом не настоящий отвод войск

12:57

"Это наиболее горячие точки": Вениславский назвал города-цели оккупантов

12:57

Генерал США рассказал, какое оружие от Запада крайне необходимо Украине

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять