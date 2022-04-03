Российские войска в Приднестровье готовятся к наступлению

Россияне в Приднестровье / politnavigator.net

Глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что в непризнанной республике Приднестровье происходит подготовка российских военных.

Однако, по его словам, вторжение с этого направления в ближайшие дни маловероятно.

Также Марченко напомнил, что утром россияне нанесли ракетный удар по Одессе. В результате были повреждены нефтехранилище и нефтеперерабатывающий завод, пострадавших нет.

СБУ уже задержала лиц, фиксировавших места попадания ракет.

Читайте такжеРасследователи обнародовали главную тайну Кремля и Путина"По поводу последних сообщений о возможном вторжении в Одесскую область российских войск с территории Приднестровья: нам известно о подготовке россиян в этом регионе. Эти действия направлены на сковывание части войск на Одесщине, чтобы помешать нашим наступательным действиям по другим направлениям. Напряжение остается, но в ближайшие дни угроза вторжения маловероятна. Наши силы обороны контролируют ситуацию в области", - заявил он.

Напомним, ранее советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что введенные против России экономические санкции важны, но, по его словам, они "не сломают позвоночник путинизма".

Также под Харьковом украинские воины разгромили мотострелковую роту, которая входила в состав 59-го танкового полка РФ. Там ликвидировано более 80% личного состава подразделения.

Читайте также: