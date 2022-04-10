В Ирпене россияне порвали и сожгли сотни Библий – фото

Порванные и сожженные оккупантами в Ирпене Библии/ Facebook Татьяна Козицкая

Российские захватчики уничтожили в Ирпене на Киевщине сотни Библий. Часть из них сожгли, еще часть просто порвали и разбросали.

Пожарище было обнаружено после того, как город освободили от оккупантов. Соответствующее фото опубликовала в Facebook пользовательница соцсети Татьяна Козицкая. Она подчеркнула, что враг вообще не имеет ничего святого.

"Город Ирпень. Сожженные ордой Библиии. Что взять с сатанистов. А российские лже-пастыри благословляют этих бесов на такое. Бесовские слуги, а не слуги Божьи эти люди", – написала она.

Как видно из фото, возле пожарища с сожженными книгами валяются еще десятки порванных Библий.

В Ирпене обнаружили пепелище, где оккупанты жгли Библии/ Facebook Татьяна Козицкая

Ранее сообщалось, что в Буче Киевской области пятеро российских захватчиков изнасиловали 14-летнюю девочку, после этого она забеременела.

Кроме этого в Киевской области в городе Ирпень, где несколько недель оккупанты совершали зверства против украинцев, произошел еще один жуткий случай. В Ирпене трое оккупантов жестоко изнасиловали 20-летнюю девушку.

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