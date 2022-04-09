В Ирпене трое оккупанты одновременно зверски насиловали молодую девушку

Изнасилования строго запрещены статьей 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.
В Киевской области в городе Ирпень, где несколько недель оккупанты совершали зверства против украинцев, случился еще один жуткий случай.
Как рассказала Уполномоченная ВР Украины по правам человека Людмила Денисова, в Ирпене трое оккупантов жестоко изнасиловали 20-летнюю девушку.
"Уровень жестокости армии террористов и палачей РФ не знает границ – изнасилованные дети… Женщина 20 лет, изнасилование тремя оккупантами сразу во все возможные места. Ирпень... Нет такого места ни на земле, ни в аду, где рашистские преступники смогут укрыться", – написала она.
Денисова подчеркнула, что изнасилования строго запрещены статьей 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.
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Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.
Кроме того, в В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.
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