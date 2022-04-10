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Армия РФ – крупный "поставщик" для военных Украины: ВСУ захватили более 1000 единиц техники врага

10 апреля 2022, 10:05

Россия в войне против Украины потеряла около 2693 единиц военной техники.

ЗРК Бук Россия
Трофейный ЗРК Бук передан на баланс армии Украины / Генштаб ВСУ

С начала войны России против Украины силы украинской обороны захватили более 1000 единиц тяжелой военной техники и автомобилей захватчиков. Количество потерь доказано фотографиями и видеоматериалами. Всего россияне потеряли около 2693 единиц техники.

Как сообщает портал Oryx, всего с момента начала российско-украинской войны Украина завладела более 1000 единиц военной техники оккупантов.

Читайте такжеНа Черниговщине украинцы захватили новейшую российскую технику "Мста-С": трофей отвезли трактором"Теперь визуально подтверждено, что Украина захватила 1000 автомобилей и единиц (тяжелой) военной техники из России", - отметили журналисты.

Указывается, что Oryx анализируют потери военной техники РФ после ее полномасштабного вторжения на территорию Украины, подтвержденные фотографиями и видеоматериалами.

Портал подчеркивает, что российские оккупационные войска в боях с силами украинской обороны уже потеряли около 2693 единиц военной техники. Уничтожено 1413 единиц, повреждено – 39, покинуто – 236, потеряно в результате захвата противником – 1005 единиц военной техники.

Трофейная техника оккупантов России для ВСУ

Силам обороны Украины в ходе боев с российскими оккупантами удалось получить элитный трофей. Им удалось захватить зенитно-ракетный комплекс с боевой машиной на колесном шасси ЗРК Тор-М2. Теперь ЗРК будет находиться на балансе военных подразделений Украины.

Бойцы Сил специальных операций ВСУ сумели раздобыть системы ПВО оккупационных войск РФ. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе Бук и боевом пункте управления комплекса Бук М1. Военную технику должны передать украинским войскам.

В Харьковской области были откопаны танки оккупантов РФ. Вражескую технику, которая застряла в грязи, хотели сжечь. Однако позже решили передать ее на нужды ВСУ.

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ВСУ российские войска война России и Украины
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