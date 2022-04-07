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Бойцы ССО захватили системы ПВО оккупантов – трофеи передадут армии Украины

7 апреля 2022, 14:35

Спецназ готов продолжить охоту за особо ценными трофеями для ВСУ.

Военный спецназ Украины захватил ЗРК Бук российских оккупантов / facebook.com/GeneralStaff.ua

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины получили несколько единиц боевой техники оккупантов России. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе Бук и боевом пункте управления комплекса Бук М1. Военную технику передадут украинским силам противовоздушной обороны. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Как сообщили в командовании, ЗРК Бук и боевой пункт управления комплекса Бук М1 передадут на нужды украинских военных подразделений.

Читайте такжеБойцы ВСУ ударом ПТРК Стугна уничтожили новейший ударный вертолет оккупантов Ка-52 Аллигатор"Несколько единиц техники вражеской ПВО захватила группа Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во время проведения специальных действий. В частности, речь идет о ЗРК БУК и боевом пункте управления комплекса БУК М1", - сказали в Генштабе.

Подчеркивается, что силы ССО Украины продолжат охоту за особо ценной вражеской техникой.

Напомним, ранее генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко заявил, что украинской армии нужно выстоять еще 2-3 недели. Если позже удастся серьезно усилиться при помощи военной техники и личного состава, появится возможность говорить о контрнаступлении.

"Наша главная задача сейчас – выстоять. Если потом удастся накопить серьезные силы в вооружениях и людях, тогда можно будет говорить о переходе в контрнаступление", - подчеркнул Романенко.

Смотрите видео ТСН – ВСУ уничтожили военную технику армии РФ в Киевской области

Трофейная техника оккупантов РФ для ВСУ

В Харьковской области танки российских захватчиков застряли в грязи. Вражескую технику изначально хотели сжечь, однако волонтеры настояли на том, чтобы ее сохранили. Было решено передать танки Вооруженным силам Украины для их использования на войне против оккупантов.

Силам обороны Украины удалось получить и элитный трофей. Они захватили зенитно-ракетный комплекс с боевой машиной на колесном шасси ЗРК Тор-М2. ЗРК теперь будет на балансе украинских военных подразделений.

Военные добровольческого батальона Крым зачистили от российских оккупантов лес между селами в Киевской области. Операцию провели в населенных пунктах Мотыжин и Севериновка. На кадрах заметно, что украинские военные забрали вооружение и боеприпасы захватчиков.

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