Путин в РФ же ищут предателей, виновных в провале войны против Украины - Арестович

Алексей Арестович / УНИАН

Алексей Арестович ‒ cоветник руководителя Офиса президента объяснил отправку руководителя 5-го управления ФСБ РФ Сергея Беседы в следственный изолятор тем уверен, что в стране-агрессоре уже ищут виновных в провале войны против Украины. Такое заявление Арестович сделал в эфире "Радио НВ".

"Речь идет о том, что в России ищут виновных. Должны быть виновные. В России есть одна форма вины, как уверяет нас российская оппозиция, - предательство. В России нельзя быть просто виноватым. Ты обязательно должен кого-то предать", ‒ отметил он.

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Напомним, ранее Алексей Арестович говорил о том, что Россия уже запустила первый этап наступления своих войск на Донецкую и Луганскую области. Оккупанты ожидают прибытия подкрепления для проведения следующего этапа. Россияне попытаются атаковать одновременно с северных и южных направлений.

Для нападения намерены использовать войска с Дальнего Востока, 5-ю армию и подразделения, переброшенные с Киевского, Черниговского и Сумского направлений.