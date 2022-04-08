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Путин сменил командующего наступлением на Украину и бросает в бой тысячи новобранцев

8 апреля 2022, 22:31

У оккупантов была очень плохая координация между разными командованиями.

война
Разбитая техника рашистов / Facebook/GeneralStaff.ua

Россия реорганизовала командование своими операциями в Украине. В частности, назначила нового командующего наступлением, имеющего большой опыт работы в Сирии.

Как сообщает BBC, между российскими силами, вторгшимися в Украину 24 февраля, не было координации. Руководство ими осуществлялось по каждому направлению раздельно.

"Была действительно плохая координация между этими разными командованиями", – сказал западный чиновник, добавив, что российские войска никогда не учились работать таким образом.

В настоящее время операциями руководит командующий Южного военного округа - генерал Александр Дворников. Отмечается, что у него большой опыт российских операций в Сирии.

Чем располагают оккупанты РФ

Однако, западные чиновники заявляют, что российское командование проводит поэтапное отправление новых российских сил на Донбасс, вместо того чтобы сделать паузу и дать военным должным образом перегруппироваться.

Считается, что Россия имеет не менее 100 батальонных тактических групп, доступных для операций, после того, как они были восстановлены после боев.

"Если Россия не сможет изменить свою тактику и не будет гораздо эффективнее в использовании всех инструментов в свою пользу, если ей это не удастся сделать, тогда им будет трудно достичь успеха даже в этих ограниченных целях, которые они установили", - сказал западный чиновник.

Рашисты срочно ищут новые резервы

В свою очередь Пентагон видит признаки того, что Россия намерена набрать более 60 тысяч новобранцев и мобилизовать резервистов для усиления сил вторжения в Украину, сообщает CNN.

Представитель военного ведомства заметил, что "пока неизвестно", насколько успешно Россия сможет достичь этой цели, насколько хорошо будут обучены эти силы или куда они будут направлены.

Он добавил, что США не видят "свежих подкреплений, полностью обученных и вооруженных", готовых пополнить потрепанные тактические группы российских батальонов.

Говоря о нынешних возможностях ВС РФ, у Россия "ниже 85% их предполагаемой боевой мощи", которую Москва накопила до вторжения на Украину в феврале, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

"Из оценочной доступной боевой мощи, которая была у них в распоряжении до вторжения, которую они выставили против Украины для этой цели, от общей оценочной боевой мощи, которая у них была, мы оцениваем, что они составляют от 80 до 85% того, что у них было", — сказал чиновник.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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