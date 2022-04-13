"Нужно молиться, чтобы были дожди": экс-директор ЦРУ назвал преимущество россиян в битве за Донбасс

На Донбассе местность будет не столь благоприятной для украинских войск, как под Киевом или Сумами / Фото Reuters

В битве за Киев, в которой украинцы победили, украинским защитникам способствовала, в частности, лесистая местность. В то же время открытая степная местность будет способствовать российскому наступлению на востоке страны.

Об этом заявил бывший директор ЦРУ, экс-командующий Центральным командованием США и силами США и НАТО в Ираке и Афганистане генерал Дэвид Петреус, пишет Укринформ.

По его словам, на востоке и юге преобладают степные зоны, которые будут способствовать широкомасштабному наступлению России на Донбассе.

"Там открыта местность, в отличие от того, как она выглядит вокруг Сум, Чернигова или Киева. То есть, это более благоприятная территория для того, чтобы пойти по широкому фронту, танковым силам и т.д. Поэтому нам нужно молиться, чтобы, скажем, были дожди и чтобы движение бронетехники РФ было затруднено из-за погодных условий", – сказал экс-командующий силами США.

При этом Петреус уточнил, что россияне борются численностью, а не умением.

"Вы уже показали способность бороться и сражаться и успешно, и эффективно. И хотя местность будет не столь благоприятной для украинских войск, тем не менее, можно как-то это компенсировать, потому что россияне борются лишь численностью, а не умением", — добавил генерал.

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Петреус не исключает, что российские войска возле Харькова имеют целью оттягивать на себя украинских военных, чтобы они не могли действовать по другим направлениям.

Генерал также выразил восхищение действиями украинских сил в Николаеве, которые не дали России продвинуться в Одессу.

Битва за Донбасс

7 апреля глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что именно битва за Донбасс станет ключевой в сражении с Россией. От нее будет зависеть дальнейший ход войны в Украине.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что в течение следующих двух недель на Донбассе будут происходить тяжелые бои, которые определят судьбу следующей фазы войны с Российской Федерацией.

10 апреля стало известно, что Россия уже запустила первый этап наступления своих войск на Донецкую и Луганскую области.

В Министерстве внутренних дел заявили, что "большое сражение за Донбасс" уже началось, ведь там в течение длительного времени активно идут бои.

11 апреля Арестович заявил, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе резко ухудшилась погода. Из-за регулярных дождей российским оккупантам будет труднее наступать на позиции защитников Украины.

Отметим, советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что освобождение Донбасса и Крыма от российских оккупантов на данный момент является невыполнимым заданием. Наступление на этих направлениях могло бы обернуться слишком большими потерями для украинской армии (примерно 10-15 тысяч человек).

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