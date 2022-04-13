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"Нужно молиться, чтобы были дожди": экс-директор ЦРУ назвал преимущество россиян в битве за Донбасс

13 апреля 2022, 06:20

На востоке и юге преобладают степные зоны, которые будут способствовать широкомасштабному наступлению России на Донбассе, предупредил генерал Дэвид Петреус.

военные, война, ВСУ
На Донбассе местность будет не столь благоприятной для украинских войск, как под Киевом или Сумами / Фото Reuters

В битве за Киев, в которой украинцы победили, украинским защитникам способствовала, в частности, лесистая местность. В то же время открытая степная местность будет способствовать российскому наступлению на востоке страны.

Об этом заявил бывший директор ЦРУ, экс-командующий Центральным командованием США и силами США и НАТО в Ираке и Афганистане генерал Дэвид Петреус, пишет Укринформ.

По его словам, на востоке и юге преобладают степные зоны, которые будут способствовать широкомасштабному наступлению России на Донбассе.

"Там открыта местность, в отличие от того, как она выглядит вокруг Сум, Чернигова или Киева. То есть, это более благоприятная территория для того, чтобы пойти по широкому фронту, танковым силам и т.д. Поэтому нам нужно молиться, чтобы, скажем, были дожди и чтобы движение бронетехники РФ было затруднено из-за погодных условий", – сказал экс-командующий силами США.

При этом Петреус уточнил, что россияне борются численностью, а не умением.

"Вы уже показали способность бороться и сражаться и успешно, и эффективно. И хотя местность будет не столь благоприятной для украинских войск, тем не менее, можно как-то это компенсировать, потому что россияне борются лишь численностью, а не умением", — добавил генерал.

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Петреус не исключает, что российские войска возле Харькова имеют целью оттягивать на себя украинских военных, чтобы они не могли действовать по другим направлениям.

Генерал также выразил восхищение действиями украинских сил в Николаеве, которые не дали России продвинуться в Одессу.

Битва за Донбасс

7 апреля глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что именно битва за Донбасс станет ключевой в сражении с Россией. От нее будет зависеть дальнейший ход войны в Украине.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что в течение следующих двух недель на Донбассе будут происходить тяжелые бои, которые определят судьбу следующей фазы войны с Российской Федерацией.

10 апреля стало известно, что Россия уже запустила первый этап наступления своих войск на Донецкую и Луганскую области.

В Министерстве внутренних дел заявили, что "большое сражение за Донбасс" уже началось, ведь там в течение длительного времени активно идут бои.

11 апреля Арестович заявил, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе резко ухудшилась погода. Из-за регулярных дождей российским оккупантам будет труднее наступать на позиции защитников Украины.

Отметим, советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что освобождение Донбасса и Крыма от российских оккупантов на данный момент является невыполнимым заданием. Наступление на этих направлениях могло бы обернуться слишком большими потерями для украинской армии (примерно 10-15 тысяч человек).

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