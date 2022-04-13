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Байден впервые назвал геноцидом действия Путина в Украине

13 апреля 2022, 05:45

По словам главы Белого дома, становится яснее, что российский президент просто пытается уничтожить саму идею быть украинцем. И доказательства этому растут.

Джо Байден
Ранее Байден называл Путина военным преступником, "мясником", "кровавым диктатором" / Reuters

Президент США Джо Байден впервые заявил, что считает геноцидом действия России в Украине. Ранее глава Белого дома неоднократно называл Владимира Путина военным преступником, но до этого не заявлял, что Россия осуществляет в Украине геноцид.

Американский лидер сказал об этом во вторник, 12 апреля, во время своего выступления в Айове, посвященного росту цен на бензин и темпам инфляции в целом, передает Голос Америки.

В Белом доме отмечают, что основным фактором, повлиявшим на резкий рост стоимости бензина на американских заправках, стало российское вторжение в Украину.

"Ваш семейный бюджет, ваша способность заправить ваш бензобак - ничто из этого не должно зависеть от того, что где-то за тридевять земель диктатор объявил войну и творит геноцид", - сказал Байден.

"Я назвал это геноцидом, поскольку становится яснее и яснее, что Путин просто пытается уничтожить саму идею быть украинцем. И доказательства этому растут", – заявил президент США перед отлетом в Вашингтон.

"Мы позволим юристам на международном уровне определить, можно это квалифицировать соответствующим образом или нет, но для меня это именно так", – сказал глава Белого дома.

Ранее Байден называл Путина военным преступником, "мясником", "кровавым диктатором" и "чистейшим головорезом" и призывал привлечь российского президента к суду, чтобы он понес наказание за вменяемые ему военные преступления.

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На прошлой неделе, отвечая на вопрос журналиста о том, могут ли быть приравнены к геноциду убийства в Буче, Байден сказал: "Нет, я думаю, что это военное преступление".

Его помощники говорили, что эти события еще не достигли уровня геноцида.

"Мы видели зверства, мы видели военные преступления, но мы еще не видели, чтобы уровень систематического лишения жизни украинского народа поднялся до уровня геноцида", – заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

В воскресенье Салливан сказал CNN, что называть это "геноцидом" не столь важно, как говорить о зверствах.

"На мой взгляд, ярлык менее важен, чем тот факт, что эти действия жестоки, преступны, неправильны и злы, и на них нужно решительно реагировать", – сказал он.

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"Настоящие слова настоящего лидера. Называть вещи своими именами важно, чтобы противостоять злу. Мы благодарны за помощь, которую США уже оказали, и срочно нуждаемся в более тяжелом вооружении, чтобы предотвратить дальнейшие зверства России", — написал глава государства в Twitter.

Геноцид украинцев в Буче

1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали из города российских оккупантов. В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов и российских пособников.

Когда украинские защитники зашли в город, то увидели, какие зверства там творил враг. Российские военные насиловали и убивали украинцев.

Во время захвата Бучи оккупанты убили сотни мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны. Некоторые из них были расстреляны со связанными руками. Среди убитых и замученных - мужчины, женщины, дети.

Россия утверждает, что убийства мирных жителей якобы произошли после вывода российских войск из пригорода Киева.

Но спутниковые снимки компании Maxar Technologies свидетельствуют, что тела погибших на улицах Бучи стали появляться в середине марта, когда город был под контролем РФ.

7 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что большинство погибших мирных жителей города во время оккупации были застрелены. У 90% из них именно пулевое ранение стало причиной смерти.

Немецкое издание Spiegel также получило доказательства, что жителей Бучи целенаправленно расстреливали российские оккупанты. Разведка Бундесвера перехватила радиопереговоры оккупантов в Буче. Они свидетельствуют, что убийства мирных жителей были частью стратегии армии РФ по запугиванию населения украинских городов.

12 апреля президент России Владимир Путин ответил на массовые убийства в Буче, совершенные российскими оккупантами.

Глава Кремля заявил, что резня в Буче - это "фейк" и что получил по этому поводу какие-то "документы" якобы от самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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