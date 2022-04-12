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Путин шокировал циничным заявлением о зверствах и резне оккупантов в Буче

12 апреля 2022, 17:32

Глава Кремля заявил, что резня в Буче - это "фейк" и что получил по этому поводу какие-то "документы".

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин ответил на массовые убийства российскими оккупантами украинцев в Буче.

Глава Кремля заявил, что резня в Буче - это "фейк" и что получил по этому поводу какие-то "документы", якобы от самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

"В украинской Буче организован такой же "фейк", как был с химическим оружием в Сирии", - заявил Путин на встрече с Лукашенко.

Он добавил, что Лукашенко передал ему "документы" о том, что произошло в Буче.

Стоит отметить, что перед Лукашенко кровавая резня в Буче, это якобы, спецоперация Британии.

По словам Лукашенко, Беларусь, якобы, может предоставить доказательства причастности Британии к зверствам, которые произошли в Буче.

"Это как в Буче. Вот мы обсуждали эту политику, все кричат, надо было ввести очередной пакет, это известно. Мы сегодня подробно обсуждали их эту спецоперацию, психологическую операцию, которую провели англичане. Если вам кому-то нужны адреса, пароли и их явки, номера автомобилей, которые приехали в Буче и как это делали - ФСБ России может подать эти материалы. Если нет, то мы можем в этом плане помочь", - заявил Лукашенко.

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Зверства оккупантов в Буче

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

Оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

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Буча Александр Лукашенко Владимир Путин
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