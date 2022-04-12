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Переговоры с Украиной в тупике, а резня в Буче - провокация: Путин выдал новую порцию пропаганды

12 апреля 2022, 17:18

По словам российского диктатора Владимира Путина, Кремль якобы активно начал создавать все условия для "продолжения договорного процесса" с Украиной.

война, Путин
Путин выдал новую порцию пропаганды по поводу резни в Буче / Коллаж Reuters

Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что после недавней встречи делегаций Украины и РФ в Стамбуле данный дипломатический процесс зашел в тупик. Такое заявление он сделал в рамках встречи с белорусском диктатором Александром Лукашенко 12 апреля в городе Благовещенск.

"Ми вышли на определенный уровень договоренностей в Стамбуле, которые заключались в том, что гарантии безопасности для Украины – а украинская сторона выговаривает себе очень жесткие гарантии безопасности – не будут распространяться на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса", ‒ сказал Путин.

Затем, по словам российского диктатора, Кремль якобы начал создавать условия для "продолжения договорного процесса", но вместо этого столкнулись с якобы "провокацией в Буче" (на самом деле с жестокими расправами русских оккупантов с мирным населением Киевщины ‒ Главред).

"И что самое главное – украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле. Теперь уже требования безопасности – это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей. То есть опять вернулись в тупиковую для себя и для всех нас ситуацию", - подытожил Путин.

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Напомним, ранее 12 апреля российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы развязанная им война против Украины "была неизбежной", и то, когда она началась бы, было лишь "вопросом времени".

"Столкновение с антироссийскими силами, которые выращивались в Украине, было неизбежным, это был вопрос времени. ВКС РФ в ходе "спецоперации" в Украине действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно", – сказал Путин.

При этом российский диктатор самоуверенно отметил, что Россия якобы не отделяется от мира, и что, мол, "это невозможно".

Автор: Егор Бунин
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