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Путин заявил австрийскому канцлеру, что хотел бы скорого окончания войны

12 апреля 2022, 08:01

Канцлер отмечает, что непонятно, какой смысл российский президент вложил в эту фразу.

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Путин заявил австрийскому канцлеру, что хотел бы скорого окончания войны / Reuters

Российский диктатор Владимир Путин во время переговоров с канцлером Австрии Карлом Негаммером заявил, что было бы лучше, "если бы война поскорее закончилась". Однако сам канцлер отмечает, что непонятно, какой смысл российский президент вложил в эту фразу.

Об этом Негаммер рассказал после разговора с Путиным, который состоялся в понедельник, 11 апреля, пишет The New York Times. По словам австрийского канцлера, президент РФ дословно сказал так: "Было бы лучше, если бы она (война) поскорее закончилась".

Негаммер отмечает, что точный смысл этой фразы остается непонятным – ведь это может означать как готовность Путина к мирным переговорам, так и подготовку к скорому и жестокому нападению на Донбасс.

Также канцлер Австрии отметил, что Путин отмахивается от озвученных ему фактов о преступлениях российской армии и говорит о том, что они якобы инсценированы Украиной. По словам Негаммера, у него осталось впечатление, что российский президент пренебрежительно относится к зверствам войск РФ, которые были зафиксированы в Украине. Однако важно "сталкивать" Путина с реальностью и фактами войны, добавил канцлер.

Негаммер также отметил, что нет сомнений в том, что Россия стягивает свои войска и готовится к крупномасштабному наступлению на Донбасс.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко выразил мнение, что на решение российского президента Владимира Путина продолжать или закончить войну против Украины могут повлиять западные партнеры нашего государства. Если они будут предоставлять больше оружия для защиты от российской агрессии, Путин будет понимать, что продолжение войны для него будет означать больше проблем и бояться потерять власть в РФ.

Кроме этого, ранее дипломат, бывший экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко заявил, что смена российского диктатора Владимира Путина на любого другого лидера не изменит режим в России. Ведь все россияне являются отражением самого Путина, это видно из того, как они поддерживают инициированные им зверства во время войны против Украины.

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