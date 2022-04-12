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Домой вернется в гробу: ВСУ ликвидировали подполковника сухопутных войск РФ

12 апреля 2022, 07:04

39-летний оккупант служил в 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, базирующейся в Чечне.

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ВСУ ликвидировали подполковника сухопутных войск РФ Дибира Дибирова / Twitter Necro Mancer

Украинские военные ликвидировали подполковника сухопутных войск путинской армии Дибирова Дибира Магомадиновича.

О гибели 39-летнего оккупанта сообщили в самой России. Соответствующая информация появилась в соцсети "ВКонтакте" ее также подтвердил блогер Necro Mancer в Twitter.

Дибиров служил в 291-м гвардейском мотострелковом полку 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, которая базируется в Чечне в населенном пункте Борзой.

Оккупант начал служить в этой мотострелковой дивизии 15 лет назад. В Украине его ликвидировали 9 апреля.

Как известно, захватчик родом из Махачкалы. Там у него остались жена и трое несовершеннолетних детей.

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Накануне появилась информация, что Вооруженные силы Украины ликвидировали подполковника российских оккупационных войск Вячеслава Савинова. Уничтоженный оккупант был начальником артиллерийской разведки 49 армии РФ. Он был уничтожен в Украине еще 12 марта, однако о смерти оккупанта в России сообщили только сейчас.

Также ранее сообщалось, что в Украине ликвидирован подполковник Вооруженных сил РФ Динар Хаметов – командир дивизиона 200-й мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса Северного флота. Хаметов трижды по полгода был в командировках в Сирии. О ликвидации оккупанта заявили 9 апреля украинские военные.

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