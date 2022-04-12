Небо под надежным контролем - ВСУ уничтожили самолет РФ на подступах к Днепропетровщине

Очередная попытка врага атаковать область обернулась провалом.
ВСУ сбили вражеский самолет на Днепропетровщине Сейчас ситуация по всем направлениям – Донецкому, Харьковскому, Херсонскому, Запорожскому – абсолютно контролируемая
Как сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, оккупанты не оставляют попыток закрепиться на границах Херсонщины. А в их подразделениях наблюдаются частые случаи дезертирства.
"Также на подлете в Днепропетровскую область сегодня был сбит вражеский самолет, летевший со стороны Донбасса. Слава нашим военным, которые хранят небо над Украиной!", - сообщил Лукашук.
Он отметил, что область продолжает принимать грузы с гуманитарной помощью и переселенцев, которые направляются с опасных областей Украины.
Читайте такжеПВО будет сбивать самолеты России, направляющиеся в Приднестровье"Областной совет вместе с областной военной администрацией делает все для того, чтобы люди были обеспечены крышей над головой, продуктами питания, медикаментами", - подытожил Лукашук.
Напомним, вместо опытных российских пилотов, которые погибают на войне в Украине или попадают в плен, за штурвалы самолетов садятся выпускники училищ. Им не хватает навыков, часто они бьют по своим же позициям или их ликвидируют украинские защитники.
Также мы сообщали, что в разведке назвали имена летчиков, которые бомбят мирное население Украины.
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