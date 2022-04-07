ВСУ за сутки уничтожили десятки оккупантов и "приземлили" один самолет на востоке страны

Бои по этому направлению продолжаются до сих пор.
Защитники Украины в течение 6 апреля отбили 3 вражеские атаки на восточном направлении. Ликвидировано около 60 российских оккупантов.
Бои по этому направлению продолжаются, сообщили в сводке оперативно-тактического командования "Восток".
Украинские защитники уничтожили:
- личного состава – до 60
- танков – 3
- БМП – 1
- миномет с расчетом – 1
- АО – 6
- самолетов – 1
"Демилитаризация" рашистов продолжается, украинские воины продолжают уверенно отправлять захватчиков на тот свет", — написали наши защитники.
Напомним в Киевской области бойцы ВСУ и территориальной обороны в боях уничтожили шесть танков и одну БМП российских оккупантов.
Также мы сообщали, что военные Вооруженных сил Украины нанесли четкий удар из противотанкового ракетного комплекса Стугна по новейшему российскому ударному вертолету Ка-52.
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Автор: Сергей Коломиец