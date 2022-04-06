Орков сожгли вместе с бронетехникой: ВСУ уничтожили оккупантов украинской Стугной

Украинские защитники уничтожили российскую военную технику вместе с ее экипажем с помощью украинского ракетного комплекса Стугна-П.
Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать бронетехнику российских оккупантов с использованием отечественного ракетного комплекса Стугна-П.
Украинские бойцы в очередной раз разбили технику РФ. Соответствующее видео опубликовано Генштабом.
Отмечается, что украинские защитники уничтожили российскую военную технику вместе с ее экипажем с помощью украинского ракетного комплекса Стугна-П.
"Расчетом противотанкового ракетного комплекса Стугна-П 81 отдельная аэромобильная бригада десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожена очередная боевая единица российской бронетанковой техники вместе с ее экипажем. Работаем дальше!", – написали в Ген штабе.
Стугна-П — украинский противотанковый ракетный комплекс.
В 2013 году на вооружение вооружённых сил Украины был принят ПТРК Стугна-П, оснащённый тепловизором.
Предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащённых современными средствами динамической защиты, может поражать зависшие вертолёты.
Комплекс оснащён полуавтоматической системой наведения по лазерному лучу. Также возможно дистанционное управление ракетой по телевизионному каналу из закрытой позиции.
- Дальность стрельбы: 100—5000/5500 м для ракет РК-2С/РК-2М-К.
- Бронепробиваемость: не менее 800/1100 мм за ДЗ для ракет РК-2С/РК-2М-К.
Ранее сообщалось о том, что в Харьковской области противотанковое подразделение 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины уничтожило разведывательно-ударный вертолет ВС РФ Ка-52 Аллигатор.
Удар по новейшему российскому вертолету был нанесен из противотанкового ракетного комплекса Стугна.
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