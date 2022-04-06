Орков сожгли вместе с бронетехникой: ВСУ уничтожили оккупантов украинской Стугной

Ракетный комплекс Стугна / фото: http://5.ua

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать бронетехнику российских оккупантов с использованием отечественного ракетного комплекса Стугна-П.

Украинские бойцы в очередной раз разбили технику РФ. Соответствующее видео опубликовано Генштабом.

Отмечается, что украинские защитники уничтожили российскую военную технику вместе с ее экипажем с помощью украинского ракетного комплекса Стугна-П.

"Расчетом противотанкового ракетного комплекса Стугна-П 81 отдельная аэромобильная бригада десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожена очередная боевая единица российской бронетанковой техники вместе с ее экипажем. Работаем дальше!", – написали в Ген штабе.

Стугна-П — украинский противотанковый ракетный комплекс.

В 2013 году на вооружение вооружённых сил Украины был принят ПТРК Стугна-П, оснащённый тепловизором.

Предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащённых современными средствами динамической защиты, может поражать зависшие вертолёты.

Комплекс оснащён полуавтоматической системой наведения по лазерному лучу. Также возможно дистанционное управление ракетой по телевизионному каналу из закрытой позиции.

Дальность стрельбы: 100—5000/5500 м для ракет РК-2С/РК-2М-К.

Бронепробиваемость: не менее 800/1100 мм за ДЗ для ракет РК-2С/РК-2М-К.

Ранее сообщалось о том, что в Харьковской области противотанковое подразделение 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины уничтожило разведывательно-ударный вертолет ВС РФ Ка-52 Аллигатор.

Удар по новейшему российскому вертолету был нанесен из противотанкового ракетного комплекса Стугна.

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