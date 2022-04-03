Под Киевом застрелился летчик оккупантов - СМИ

Войска России / Reuters

Вместо "русской весны" оккупанты в Украине получили "русский ад". Как сообщают СМИ, некоторые оккупанты не долго думая сами сводят счеты с жизнью.

Информацией об очередной печальной участи оккупанта на украинской земле пишут украинские СМИ.

Сообщается о том, что вражеский летчик застрелился сам под Макаровым Киевской области.

"Чтобы не попасть в плен, вражеский летчик решил просто застрелиться", - говорится в сообщении.

ВСУ взяли под контроль Житомирскую трассу 31 марта. Хоть и оккупанты, которые готовы были атаковать Киев отступили, устроили там настоящие зверства.

Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.

Кроме того, в В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.

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