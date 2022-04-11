ВСУ ликвидировали российского подполковника Хаметова, который ранее воевал в Сирии

8 апреля Динара Хаметова похоронили под Казанью. В Республике Татарстан он стал уже четвертым старшим офицером, ликвидированным Вооруженными силами Украины.
В Украине ликвидирован подполковник Вооруженных сил РФ Динар Хаметов – командир дивизиона 200-й мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса Северного флота.
Хаметов трижды по полгода был в командировках в Сирии. О ликвидации оккупанта заявили 9 апреля украинские военные. Также его гибель подтвердили в российской соцсети ВКонтакте.
8 апреля Динара Хаметова похоронили под Казанью. Военного преступника на родине посмертно наградили орденом "Мужества".
Отмечается, что в Республике Татарстан он стал уже четвертым старшим офицером, ликвидированным Вооруженными силами Украины. В списке потерь теперь уже три подполковника и полковник.
На Facebook-странице СтратКом ВСУ сообщили о ликвидации пяти российских командиров. В частности, это:
- подполковник Динар Хаметов из Татарстана, командир артиллерийского реактивного дивизиона;
- майор Денис Ягидар, командир парашютно-десантного батальона 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады;
- старший лейтенант Дмитрий Зайцев, командир мотострелковой роты;
- старший лейтенант Мунко Доржиев, командир взвода управления ГСАДн;
- лейтенант Росгвардии Максим Концов.
Отметим, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 11 апреля ориентировочно составили около 19,5 тыс. человек личного состава.
Как сообщал Главред, стали известны подробности о 61-летнем генерале армии РФ Александре Дворникове, которого назначили командующим операцией по захвату Украины.
Ранее в сеть попали имена личного состава армейской авиации, совершающего удары по мирному населению Украины, разрушая инфраструктуру.
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