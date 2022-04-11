ВСУ ликвидировали российского подполковника Хаметова, который ранее воевал в Сирии

Динар Хаметов был ликвидирован ВСУ / Фото росСМИ

В Украине ликвидирован подполковник Вооруженных сил РФ Динар Хаметов – командир дивизиона 200-й мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса Северного флота.

Хаметов трижды по полгода был в командировках в Сирии. О ликвидации оккупанта заявили 9 апреля украинские военные. Также его гибель подтвердили в российской соцсети ВКонтакте.

8 апреля Динара Хаметова похоронили под Казанью. Военного преступника на родине посмертно наградили орденом "Мужества".

Отмечается, что в Республике Татарстан он стал уже четвертым старшим офицером, ликвидированным Вооруженными силами Украины. В списке потерь теперь уже три подполковника и полковник.

На Facebook-странице СтратКом ВСУ сообщили о ликвидации пяти российских командиров. В частности, это:

подполковник Динар Хаметов из Татарстана, командир артиллерийского реактивного дивизиона;

майор Денис Ягидар, командир парашютно-десантного батальона 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады;

старший лейтенант Дмитрий Зайцев, командир мотострелковой роты;

старший лейтенант Мунко Доржиев, командир взвода управления ГСАДн;

лейтенант Росгвардии Максим Концов.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 11 апреля ориентировочно составили около 19,5 тыс. человек личного состава.

Потери России в Украине по состоянию на 11 апреля 2022 / facebook.com/GeneralStaff.ua

Как сообщал Главред, стали известны подробности о 61-летнем генерале армии РФ Александре Дворникове, которого назначили командующим операцией по захвату Украины.

Ранее в сеть попали имена личного состава армейской авиации, совершающего удары по мирному населению Украины, разрушая инфраструктуру.

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