"Сирийский мясник" устроит ад в Украине: подробности о новом командующем РФ

Стали известны подробности о 61-летнем генерале армии РФ Александре Дворникове, которого назначили командующим операцией по захвату Украины.

Как сообщает ВВС, командование российскими войсками, которые сосредотачивают силы на востоке Украины, возложено на Дворникова, воевавшего в Сирии.

В сообщении подчеркивается, что РФ изменила принцип командования силами вторжения. По данным источника, ранее у россиян была "действительно плохая координация между разными командованиями".

"У этого командира большой опыт российских операций в Сирии. Поэтому мы ожидаем улучшения общего командования и управления", — сказал чиновник.

На Западе считают, что политические императивы РФ могут иметь преимущество перед военными — путин хочет продвижения вперед, чтобы добиться определенного успеха до 9 мая.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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