"Заблудился" в Украине: ВСУ ликвидировали командира мотострелкового батальона РФ

Фахретдин Гасанов

Военные Вооруженных сил Украины ликвидировали командира 1 мотострелкового батальона 394 мотострелкового полка 127 дивизии Фахретдина Гасанова.

Отмечается, что тело погибшего отправится на родину.

"Заблудился на "учениях", но уже вернулся домой", - сообщил военный блоггер и аналитик Анатолий Штефан, более известный по псевдониму "Штирлиц", на своем Telegram-канале.

Читайте такжеРоссия хочет создать "живой щит" в море - ГоспогранслужбаТакже он добавил фотографию погибшего.

Напомним, российские войска начали выходить с Чернобыльской АЭС в направлении Беларуси.

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